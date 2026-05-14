Lần đầu ghi nhận hình ảnh chó sói lửa ngoài thực địa ở rừng Pù Hoạt

Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt, cho biết các nhà khoa học mới đây đã ghi nhận được hình ảnh chó sói lửa (Cuon alpinus) thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên của khu bảo tồn.

Đây được xem là lần đầu tiên hình ảnh ngoài thực địa của loài thú quý hiếm này được ghi nhận tại Khu BTTN Pù Hoạt.

Lần đầu ghi nhận chó sói lửa quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Ảnh: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt).

Theo ông Sinh, kết quả ghi nhận là thành quả từ quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và giám sát động vật hoang dã bằng công nghệ hiện đại.

Hình ảnh ghi nhận được đã được Trung tâm nghiên cứu IZW của Cộng hòa Liên bang Đức giám định. Kết quả nghiên cứu sau đó được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge ngày 26/2.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, chó sói lửa thuộc nhóm CR - nhóm cực kỳ nguy cấp, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên.

Các nhà khoa học cho biết loài này thường sống ở những khu rừng già ít bị tác động và có vùng phân bố ngày càng thu hẹp do mất sinh cảnh, suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên và nạn săn bắt kéo dài.

Trong nhiều năm qua, chó sói lửa gần như “vắng bóng” trong các nghiên cứu thực địa tại Việt Nam. Những dữ liệu cũ chỉ ghi nhận khả năng phân bố của loài ở một số khu vực như Mường Nhé (Điện Biên cũ), Pù Luông, Xuân Liên, Bến En, Pù Hu (Thanh Hóa), Phong Nha - Kẻ Bàng và Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị).

Phát hiện chó sói lửa tại Pù Hoạt được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam (Ảnh: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt).

Riêng tại Nghệ An, trước đây từng có tài liệu ghi nhận sự phân bố của chó sói lửa ở Pù Hoạt, tuy nhiên đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận được hình ảnh thực tế của loài trong tự nhiên.

Theo mô tả, chó sói lửa có ngoại hình khá giống chó nhà, nặng 8-20kg, bộ lông màu đỏ da bò, chân cao khỏe và thường sống theo bầy đàn. Các nghiên cứu cho thấy số lượng chó sói lửa ngoài tự nhiên đã suy giảm hơn 80% trong khoảng 30 năm qua, khiến loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt đánh giá việc ghi nhận hình ảnh chó sói lửa là tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã, tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của những cánh rừng nguyên sinh ở miền Tây Nghệ An.

Trước đó, Khu BTTN Pù Hoạt cũng liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm như beo lửa, mèo gấm và mèo rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh.