Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc qua Đối thoại chiến lược "3+3"

Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ nhất, cơ chế đối thoại chiến lược “3+3”. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Ngày 17/3, sau khi tham dự Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược "3+3" cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an giữa Việt Nam và Trung Quốc và chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc về ý nghĩa cũng như kết quả đạt được của hai sự kiện này.

Đánh giá về ý nghĩa quan trọng của cơ chế “3+3”, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết đây là một nền tảng trao đổi chiến lược do Trung Quốc và Việt Nam tiên phong thiết lập nhằm duy trì hệ thống an ninh chính trị và làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược. Các bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an gánh vác trách nhiệm quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Trước tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn, Trung Quốc và Việt Nam, hai nước xã hội chủ nghĩa và là láng giềng núi liền núi, sông liền sông, đã tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên theo cơ chế “3+3” ngay sau khi kỳ họp Lưỡng hội của Trung Quốc và Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc, qua đó thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và quan hệ hợp tác chiến lược ngày càng sâu sắc.

Việc khởi động cơ chế “3+3” không chỉ góp phần thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mà còn được phía Trung Quốc đánh giá là đóng góp vào việc tăng cường ổn định và “năng lượng tích cực” cho môi trường quốc tế đang nhiều biến động.

Đề cập đến kết quả hội nghị, ông Vương Nghị cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế, các vấn đề an ninh chính trị, quốc phòng, thực thi pháp luật và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.

Hai bên nhất trí kiên định con đường phát triển đã lựa chọn, đồng thời tăng cường bảo vệ an ninh chính trị và ổn định chế độ, nhấn mạnh việc phòng ngừa các nguy cơ từ bên ngoài.

Thứ hai, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy phát triển gắn với bảo đảm an ninh, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình cải cách, mở cửa và hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, hai bên thống nhất tăng cường năng lực phối hợp nhằm ứng phó với các thách thức chung, bao gồm việc mở rộng hợp tác giữa các cơ quan ngoại giao, quốc phòng và công an; xử lý kịp thời các khác biệt; đồng thời thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng.

Thứ tư, hai bên nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Về các biện pháp triển khai kết quả hội nghị, ông Vương Nghị cho biết các bộ, ngành của hai nước sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực ngoại giao, hai bên sẽ duy trì đối thoại chiến lược thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin về các chính sách lớn, cũng như thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong bối cảnh mới.

Trong lĩnh vực an ninh, Bộ Công an hai nước tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 9 về hợp tác phòng, chống tội phạm, đồng thời ký kết thêm các văn kiện hợp tác về chống khủng bố, tăng cường phối hợp trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Trong lĩnh vực quốc phòng, quân đội hai nước sẽ tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10, tiến hành tuần tra chung và huấn luyện chung giữa hải quân, cũng như mở rộng các hoạt động đối thoại và diễn tập chung.

Hai bên cũng nhất trí phát huy cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các quan chức cấp cao trong khuôn khổ “3+3”, qua đó bảo đảm việc phối hợp liên ngành được thực hiện hiệu quả và kịp thời.

Ngoài ra, hai nước thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai của cơ chế “3+3” tại Trung Quốc vào thời điểm phù hợp.

Liên quan đến kết quả đạt được tại Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tăng cường quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết hai bên nhấn mạnh việc nâng cao tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển đất nước. Về hợp tác an ninh, hai nước nhất trí mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, truy bắt tội phạm và thu hồi tài sản, đồng thời, tăng cường hợp tác giữa lực lượng quân đội và biên phòng.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển khu hợp tác kinh tế qua biên giới, cảng thông minh, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế; triển khai các dự án hỗ trợ dân sinh nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đáng chú ý, hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát bất đồng, duy trì đối thoại về các vấn đề trên biển, hướng tới duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông.