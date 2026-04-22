Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí hợp tác chiến lược ở tầm cao mới

Chiều 22/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới tương lai thịnh vượng chung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Pool).

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; cam kết tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau.

Cùng với đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc chủ trì họp báo chung (Ảnh: Pool).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự tham gia đầu tư và đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, hợp tác cảng biển thông minh và xây dựng cảng biển thế hệ mới.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Xúc tiến hợp tác kinh tế (EDCF) và Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDPF), tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương và các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).

Tán thành và đánh giá cao các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần hỗ trợ công cuộc hiện đại hóa đất nước và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến của Việt Nam.

Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữa hai nước.

Trao 12 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc chứng kiến lễ trao 12 văn bản thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Pool).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng chứng kiến lễ trao 12 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các bộ, ngành hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.