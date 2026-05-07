Người dân ở Lâm Đồng phát hiện tê tê quý hiếm bò vào nhà

Ngày 7/5, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiếp nhận cá thể tê tê do người dân giao nộp.

Trước đó, ngày 3/5, ông H.T.Q. (trú tại xã Tuyên Quang) phát hiện cá thể tê tê bò vào nhà nên bảo vệ, trình báo cơ quan chức năng. Tê tê nặng khoảng 5,4kg, sức khỏe tốt.

Cá thể tê tê mà người dân giao nộp cơ quan chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Được biết, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên theo quy định.

Tê tê là loài thú có lớp vảy cứng bao phủ cơ thể, thức ăn chủ yếu là mối và kiến. Đây là loài động vật hoang dã phổ biến tại Việt Nam nhưng đang bị giảm số lượng do nạn săn bắt trái phép.

Theo Sách đỏ Việt Nam, tê tê thuộc nhóm IB là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), loài này được xếp ở mức “Cực kỳ nguy cấp” (CR).