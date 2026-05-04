Lâm Đồng đẩy nhanh loạt dự án hàng chục nghìn tỷ đồng ven biển

Ngày 4/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác Trung ương khảo sát thực tế, làm việc với tỉnh Lâm Đồng về các dự án động lực ven biển phía Đông của địa phương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, vùng ven biển Lâm Đồng (gồm tuyến ĐT.706B, Bưng Thị - Tà Kóu và Hòa Thắng) có 19 dự án động lực với tổng diện tích hơn 22.000ha. Các dự án này đang được nhà đầu tư quan tâm, xúc tiến triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo tiến độ triển khai các dự án với Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (Ảnh: Trần Nguyên).

Trong 8 dự án dọc tuyến ĐT.706B (tổng diện tích khoảng 1.305ha), hiện có 2 dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục dân dụng) đã khởi công ngày 27/4 vừa qua; dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ Hàm Tiến - Mũi Né (Khu III) đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Có 3 dự án khác đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng, gồm các khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I, IV, V), đang trong giai đoạn đấu giá, thẩm định hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, dự án Khu du lịch Đồi Cát Bay đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 2 dự án khác gồm Khu đô thị sân bay Phan Thiết và Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né đang được nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại khu vực Bưng Thị - Tà Kóu, các dự án du lịch quy mô lớn đang tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục đất rừng. Trong khi đó, khu vực Hòa Thắng ghi nhận 5 dự án mới được nghiên cứu, đồng thời đề xuất các tuyến kết nối như đường vào sân bay Phan Thiết, đường sắt nhẹ đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đánh giá, tiến độ triển khai các dự án ven biển đã có chuyển biến rõ nét, từng bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thực hiện, góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.