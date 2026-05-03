Du lịch Lâm Đồng thu hơn 1.400 tỷ đồng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua (tính từ ngày 30/4 đến ngày 3/5), hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra sôi động, lượng khách tăng cao.

Khách du lịch đổ về biển Mũi Né vui chơi kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thống kê, tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt khoảng 620.000 lượt, tăng khoảng 21% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 21.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.420 tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70-80%; riêng phân khúc khách sạn 3-5 sao đạt 85-96%, nhiều thời điểm đạt 100%, tập trung tại khu vực trung tâm và các điểm du lịch trọng điểm.

Tại khu vực biển Mũi Né (phường Mũi Né), bãi tắm Đá Ông Địa (phường Phú Thủy) và biển Thương Chánh (phường Phan Thiết), lượng du khách đổ về đông, không khí vui chơi, tắm biển diễn ra sôi động.

Khách tham quan một khu du lịch ở Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Trần Nguyên).

Trong khi đó, tại Đà Lạt, lượng khách tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ, nhiều tuyến phố trung tâm ghi nhận tình trạng đông đúc vào giờ cao điểm, không khí du lịch nhộn nhịp.

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25-27/4, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế khoảng 14.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh này ước đạt gần 770 tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 65-75%. Riêng các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt công suất 80-95%, có thời điểm cao điểm đạt 100%.