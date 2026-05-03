Khách tố quán cơm “chặt chém” vì suất ăn 60.000 đồng ở Lâm Đồng

Ngày 3/5, lãnh đạo UBND xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan chức năng đã làm việc và xác định quán cơm trong vụ việc bị tố “chặt chém” thu đúng giá niêm yết.

Theo đó, các bên đã được mời làm việc, hòa giải và thống nhất gỡ bài đăng phản ánh trên mạng xã hội.

Video về việc khách tố chủ quán cơm "chặt chém" ở Lâm Đồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo địa phương, quán niêm yết phần cơm 35.000 đồng, canh khổ qua 25.000 đồng và thu đúng giá. Tuy nhiên, thực khách cho rằng phần canh đi kèm suất cơm nên không đồng ý mức chi trả 60.000 đồng/suất, dẫn đến mâu thuẫn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video với nội dung cặp đôi cự cãi với chủ quán cơm về việc suất ăn gồm đậu hũ nhồi thịt, canh khổ qua và bị tính 60.000 đồng/phần. Trong video, thực khách cho rằng chủ quán “chặt chém” và tuyên bố không trở lại quán.

Người phụ nữ (nghi chủ quán cơm) cho biết, giá cơm nói trên là bình thường, phù hợp mặt bằng chung, không chấp nhận việc bị khách tố “chặt chém”.

Video về vụ việc đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người. Đa phần, người dùng mạng xã hội thể hiện ý kiến, cho rằng giá suất ăn phù hợp và không đồng ý với việc cặp đôi tố cáo chủ quán “chặt chém”.