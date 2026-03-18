ACV có quyền chủ tịch HĐQT sau khi ông Vũ Thế Phiệt bị bắt

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố thông tin đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Vũ Thế Phiệt.

Ngày có hiệu lực từ ngày 17/3. Doanh nghiệp cũng ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Thế Phiệt.

Động thái này diễn ra sau thông tin ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt cùng ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Không chỉ thay đổi ở cấp cao nhất, ACV cũng liên tiếp kiện toàn nhân sự điều hành, đặc biệt tại các bộ phận gắn với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó ông Vũ Phạm Nguyên An - Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương - được điều động giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Trước đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được phân công phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, ACV đã chấm dứt nhiệm vụ với bà Phương.

Công trường thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

ACV hiện là doanh nghiệp nắm vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, quản lý và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Đồng thời doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Dự án được thiết kế với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Trong bối cảnh nhân sự cấp cao biến động, Thủ tướng đã yêu cầu ACV cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động doanh nghiệp ổn định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án Long Thành.