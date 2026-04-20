Kỳ lạ xe khách "vô chủ" đỗ trước nhà dân suốt 7 tháng

Ngày 20/4, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, trước phản ánh về việc có một xe khách "vô chủ" đỗ trước nhà dân suốt nhiều tháng, đơn vị sẽ phối hợp công an để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Nhiều người dân sinh sống tại Tổ dân phố 12, phường Thành Công (phường Buôn Ma Thuột) tò mò khi một ô tô khách đỗ trên đường, trước số nhà 168 và 170 Nguyễn Tri Phương suốt thời gian dài, nhưng không ai đến nhận là chủ xe.

Xe khách đỗ trước nhà dân nhiều tháng qua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Một người dân (xin giấu tên) cho biết ô tô khách mang biển kiểm soát 47H-063.xx được một người đàn ông điều khiển đến đỗ tại vị trí này từ tháng 9/2025 cho đến nay.

"Theo thông tin tôi nắm bắt được, người đàn ông này là tài xế và do có mâu thuẫn với chủ xe nên đưa phương tiện đến đây bỏ. Một số người dân từng tìm đến phòng trọ của tài xế để đề nghị di chuyển xe đi nơi khác nhưng người này không thực hiện. Do ngại đụng chạm nên chúng tôi chưa biết cách xử lý phù hợp. Chúng tôi mong rằng chủ xe sẽ di chuyển phương tiện đến bãi đỗ phù hợp", người dân cho hay.

Người dân mong muốn ô tô khách sớm được di dời đến khu vực phù hợp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Do xe để lâu ngày nên đã bị rỉ sét một số bộ phận và bụi phủ dày đặc bên ngoài. Việc ô tô khách đỗ trước nhà dân không chỉ gây khó chịu, bất tiện cho chủ nhà mà còn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Từ biển số xe, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tra cứu và xác định số điện thoại của người đăng ký xe, tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với người này.