Kỳ đà dài 1,3m “lang thang” trong chùa

Ngày 9/5, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, cho biết lực lượng chức năng địa phương đang tạm giữ một cá thể kỳ đà. Theo ông Minh, UBND phường đã giao cá thể này cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang nuôi nhốt, theo dõi.

Cá thể kỳ đà được phát hiện trong khuôn viên chùa Hải Đức (Ảnh: Duy Anh).

Sau đó, đơn vị trên sẽ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh xác định chủng loại, đồng thời làm rõ cá thể này có thuộc danh mục động vật quý hiếm được bảo vệ hay không để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện cá thể kỳ đà dài 1,3m, nặng gần 4kg xuất hiện trong khuôn viên chùa Hải Đức.

Nghi đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên các sư thầy và người dân đã phối hợp đưa con vật vào một phòng kho để tạm giữ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang đã có mặt tại hiện trường, đưa cá thể kỳ đà về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định.