Kỳ đà dài 1,3m “lang thang” trong chùa
(Dân trí) - Người dân phát hiện một con kỳ đà dài 1,3m, nặng gần 4kg xuất hiện trong khuôn viên chùa Hải Đức (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nên trình báo cơ quan chức năng.
Ngày 9/5, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, cho biết lực lượng chức năng địa phương đang tạm giữ một cá thể kỳ đà. Theo ông Minh, UBND phường đã giao cá thể này cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang nuôi nhốt, theo dõi.
Sau đó, đơn vị trên sẽ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh xác định chủng loại, đồng thời làm rõ cá thể này có thuộc danh mục động vật quý hiếm được bảo vệ hay không để có hướng xử lý phù hợp.
Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện cá thể kỳ đà dài 1,3m, nặng gần 4kg xuất hiện trong khuôn viên chùa Hải Đức.
Nghi đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên các sư thầy và người dân đã phối hợp đưa con vật vào một phòng kho để tạm giữ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang đã có mặt tại hiện trường, đưa cá thể kỳ đà về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định.
Kỳ đà là loài bò sát, thường sinh sống tại khu vực rừng, sông suối, đầm lầy và nơi có nguồn nước.
Theo quy định hiện hành, một số loài kỳ đà thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ. Hành vi săn bắt, mua bán, nuôi nhốt hoặc vận chuyển trái phép có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.