Không xử lý vi phạm về thăm dò khoáng sản, lãnh đạo sở bị "tuýt còi"

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kết luận về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn phía Tây tỉnh Đắk Lắk. Thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2024.

Theo kết luận thanh tra, tại Đắk Lắk đã xảy ra nhiều tồn tại, khuyết điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoáng sản.

Hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại Đắk Lắk có nhiều vi phạm (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Từ năm 2017 đến tháng 7/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk không trình HĐND tỉnh để ban hành nghị quyết về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Trách nhiệm đối với khuyết điểm này được xác định do Sở Tài nguyên và Môi trường không thực hiện theo chỉ đạo, không báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ, từ tháng 7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk chưa rà soát, hệ thống hóa các văn bản nên đã tham mưu UBND tỉnh tiếp tục áp dụng quyết định quy định về căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh, khi văn bản này đã hết hiệu lực.

Trong việc tham mưu phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường được xác định chưa có ý kiến của UBND các tỉnh giáp ranh đối với các điểm mỏ đưa vào quy hoạch.

Sở này còn đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu, lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản đối với 5 doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản.

Sau khi nhận 8 hồ sơ của tổ chức có nhu cầu thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường không thông báo công khai tên tổ chức, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với các doanh nghiệp được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy phép thăm dò khoáng sản nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sau khi giấy phép hết hiệu lực nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường không kiểm tra, xử lý theo quy định.

Các hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được xác định không có biên bản kiểm tra, xác định cụ thể diện tích, tọa độ, mốc giới khu vực thăm dò tại thực địa theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh gia hạn đối với 9 giấy phép khai thác khoáng sản nhưng không tham mưu UBND tỉnh khoanh định lại khu vực hoạt động khoáng sản đối với các giấy phép khai thác.

Thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường không tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng đối với 50 khu vực theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, dẫn đến khoáng sản chưa được khai thác để phục vụ nhu cầu của xã hội.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ việc để xảy ra những khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về giám đốc sở; trách nhiệm chính thuộc về phó giám đốc phụ trách lĩnh vực khoáng sản, trưởng phòng khoáng sản, các công chức tham mưu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk (cũ) và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Do đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị sở này tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan; khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong kết luận.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra khuyết điểm như kết luận thanh tra.