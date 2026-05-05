“Không thể đánh đố dân lên thành phố mà hỏi, lên Trung ương mà kiện”

Yêu cầu này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội sau kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như những vấn đề bất cập trong vận hành là vấn đề được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm.

Tăng cường tiếp dân thay vì chỉ ngồi trong phòng duyệt ký giấy tờ

Chia sẻ thêm về việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết bước đầu, cử tri ghi nhận bộ máy tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều nhân dân mong muốn là mô hình mới phải thực sự gần dân, sát dân và tạo thay đổi thực chất trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần phục vụ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mọi việc phải được giải quyết ở xã, phường bởi thực tế nhiều địa phương rộng, lên tới xã cũng hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số, nếu chính quyền cơ sở không gần dân thì rất khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về các vấn đề cử tri quan tâm (Ảnh: Minh Châu).

Quán triệt phải bỏ tình trạng “xã, phường chờ xin ý kiến thành phố, Trung ương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tất cả công việc đều được phân cấp, phân quyền và giải quyết ở cơ sở với mốc thời hạn nhất định, không "ngâm" hồ sơ.

“Có vấn đề gì thì chính quyền cơ sở phải trao đổi với bộ, ngành hoặc các sở, không thể đánh đố dân, yêu cầu dân việc này lên thành phố mà hỏi hoặc lên Trung ương mà kiện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho rằng chừng nào dân còn bức xúc, còn thắc mắc thì chính quyền cơ sở ở phường, xã phải có trách nhiệm giải quyết.

Với chủ trương tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận, cần thiết nhưng không được làm yếu đi sức bám cơ sở, giảm khả năng tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năng lực cán bộ thể hiện ở việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân, nếu chưa hiểu, chưa nắm rõ thì phải đề đạt cấp trên, tìm hiểu để trả lời chứ không được bỏ mặc và nợ dân những vấn đề đó.

Các chức danh lãnh đạo như bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch phường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tăng cường tiếp dân, trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục chứ không chỉ ngồi ở trong phòng duyệt ký thủ tục, giấy tờ.

Không thể để cải tạo chung cư cũ chậm vì vướng cơ chế, vướng quy hoạch

Về các vấn đề của Hà Nội, cử tri Ngô Thị Kim Dung (Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) và cử tri Phạm Huy Thông (phường Láng), cùng đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị để các dự án cải tạo chung cư cũ sớm được triển khai.

Chia sẻ với mối quan tâm của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là vấn đề lớn, được đặt ra từ nhiều năm, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, chất lượng cuộc sống của người dân, chỉnh trang đô thị và tổ chức lại không gian phát triển của thủ đô.

“Nhìn trên cao xuống thấy rất sốt ruột, đường sá lòng vòng, chỗ ở dân cư thì chen chúc, chật chội, xảy ra việc gì không có đường vào”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực tế.

Một khu chung cư cũ tại Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở nhiều khu tập thể, chung cư cũ, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khu vệ sinh rất tạm bợ, không có ánh sáng và không khí, không có chỗ để thể dục thể thao, thậm chí cháy cũng không có đường vào để chữa cháy. Vì thế, nhiều người dân khi được tái định cư đến những khu chung cư mới chia sẻ cuộc sống của họ như bừng tỉnh vì "trước đây không nhìn thấy ánh sáng".

Nhấn mạnh không thể để tồn tại những khu như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng việc thiết kế và chỉnh trang lại những khu chung cư cũ vô cùng quan trọng, làm được sẽ mở ra không gian phát triển mới.

“Hà Nội có nhiều chung cư, khu tập thể cũ xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không còn phù hợp với yêu cầu của một khu đô thị hiện đại, nếu chậm cải tạo thì người dân phải tiếp tục sống trong môi trường thiếu an toàn, không gian sống chật hẹp, hạ tầng quá tải. Thành phố cũng lỡ cơ hội tái thiết đô thị và tạo không gian, diện mạo văn minh cho khu vực nội đô”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt tinh thần không thể để cải tạo chung cư cũ chậm vì vướng cơ chế, vướng quy hoạch, vướng phương án bồi thường tái định cư hoặc chưa rõ trách nhiệm. Thay vào đó, Hà Nội cần xác định rõ các nhóm dự án ưu tiên, công khai lộ trình thực hiện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tạo cơ chế hấp dẫn huy động nguồn lực xã hội tham gia, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương này.

“Mục tiêu cuối cùng là người dân phải sống trong những khu an toàn hơn, văn minh hơn còn Thủ đô có thêm khu đô thị đồng bộ, hiện đại và giàu bản sắc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến của các cử tri (Ảnh: Minh Châu).

Về tổng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Luật Thủ đô sửa đổi và quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là cơ sở để Hà Nội chủ động thiết kế chính sách, huy động nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển.

“Quy hoạch phải tổng thể và có tầm nhìn dài hạn, làm sao ở vùng lõi thủ đô không được ùn tắc giao thông và ngập lụt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện là thách thức rất lớn, tránh quy hoạch nhưng nhiệm kỳ sau lại thay đổi làm người dân mất niềm tin.

Vì vậy, Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ có cơ chế sang vận hành cơ chế, từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch, từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn và làm có kết quả.