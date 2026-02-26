Không gian phát triển mô hình "1-2-3-4-5" của Cà Mau tổ chức ra sao?

Ngày 26/2, theo thông tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã thông qua điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cà Mau là tỉnh duy nhất cả nước có 3 mặt tiếp giáp biển, địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tiền tiêu đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh biển đảo,…

Theo quy hoạch, tỉnh này ưu tiên phát triển các ngành kinh tế chủ lực gồm: Công nghiệp chế biến nông thủy sản; công nghiệp năng lượng và dịch vụ công nghiệp biển; dịch vụ cảng biển nước sâu, trung chuyển, hàng hải và logistics; du lịch biển, đảo, rừng ngập mặn.

Cà Mau xác định rõ, đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và là trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới liên kết du lịch quốc gia và quốc tế.

Đến năm 2050, xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản, năng lượng sạch, năng lượng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phía Nam.

Một góc trung tâm Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo phương hướng quy hoạch của Cà Mau, tỉnh này tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát huy tối đa các lợi thế theo mô hình "1-2-3-4-5", gồm: 1 trục động lực - 2 trung tâm - 3 cực tăng trưởng - 4 vùng - 5 hành lang.

Cụ thể, "1 trục động lực" chạy dọc theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn - Đất Mũi, kết nối trực tiếp với cụm cảng Hòn Khoai; hướng đến hình thành một dải phát triển tích hợp, có chiều rộng hai bên, bố trí quỹ đất cho logistics, cảng cạn, kho lạnh, khu công nghiệp chế biến - năng lượng, cùng các khu đô thị dịch vụ.

"Trục động lực trở thành một hệ sinh thái phát triển đa chức năng, giữ vai trò xương sống dẫn dắt tăng trưởng toàn tỉnh", quy hoạch của Cà Mau nhấn mạnh.

Với "2 trung tâm", bao gồm đô thị Cà Mau là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - văn hóa - xã hội; còn đô thị Bạc Liêu là trung tâm văn hóa - nghệ thuật, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng.

"3 cực tăng trưởng" với việc hình thành 3 cực tăng trưởng mới của tỉnh, gồm: Năm Căn (khu kinh tế Năm Căn, đô thị Năm Căn), cụm đảo Hòn Khoai (cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai), đô thị Phước Long.

Trong đó cực đảo Hòn Khoai được xác định là trung tâm hậu cần - dịch vụ - logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tuyến phòng thủ chủ lực cực Nam của Tổ quốc.

Còn "4 vùng" bao gồm tiểu vùng trung tâm phát triển mạnh về đô thị - công nghiệp - thương mại, dịch vụ; tiểu vùng Đông Bắc phát triển kinh tế đa dạng về dịch vụ đô thị, thương mại, du lịch - nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, nghề muối, năng lượng tái tạo,…

Tiểu vùng phía Nam sẽ phát triển mạnh về kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng mới, logistics quốc tế, dịch vụ cảng biển, kinh tế hàng hải, dịch vụ đô thị, du lịch; tiểu vùng phía Tây phát triển kinh tế biển, đa dạng các ngành nông nghiệp, thủy hải sản.

Cuối cùng là "5 hành lang kinh tế", trong đó có hành lang ven biển Tây, ven biển Đông, kết nối 2 đô thị Cà Mau và Bạc Liêu, dọc theo trục Quản lộ Phụng Hiệp, kết nối nội tỉnh Đông - Tây.

Ngoài ra, tỉnh còn có các phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; phát triển các khu chức năng, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội; sử dụng đất đai; bảo vệ tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hâu;…

Theo quy hoạch, Cà Mau cũng đưa ra ít nhất 8 giải pháp và nguồn lực để thực hiện quy hoạch này.