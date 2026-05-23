Không có bằng lái, chạy ô tô quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 23/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đang lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 22/5, trong lúc tuần tra, lực lượng cảnh sát phát hiện tài xế điều khiển ô tô biển số 60K-028.XX lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vượt quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện, xử lý.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tài xế vi phạm tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, tài xế P.A.T. (SN 1971) được xác định không có giấy phép lái xe (bằng lái), điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h.

Theo cảnh sát, với các vi phạm trên, tài xế bị phạt 24 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Chủ phương tiện là P.T.H. cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 53 triệu đồng.