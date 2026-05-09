Khối đá hàng chục tấn sạt lở xuống gần phòng ngủ của 3 mẹ con

Ngày 9/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 4h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi Gò Chè, thôn Dương Đình Huệ, gây hư hỏng nhà dân.

Thời điểm trên, một tảng đá lớn nặng hàng chục tấn từ lưng chừng núi bị sạt lở, rơi trúng nhà bếp của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm (40 tuổi, trú thôn Dương Đình Huệ). Rất may tảng đá lăn đến cách phòng ngủ, nơi 3 mẹ con chị Thắm đang nằm, khoảng 3m thì dừng lại.

Gian bếp nhà chị Thắm bị hư hỏng nặng sau vụ sạt lở núi (Ảnh: UBND xã Cẩm Thủy).

Vụ sạt lở khiến toàn bộ gian bếp nhà chị Thắm bị đè bẹp. Ngoài ra, nhiều tảng đá nhỏ cũng rơi xuống vườn 2 hộ dân khác.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp người và tài sản 3 hộ dân (thôn Dương Đình Huệ) sống ở khu vực chân núi Gò Chè, căng dây, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về tình trạng sạt lở núi ở khu vực này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cảnh báo, trong ngày 9/5, mưa dông xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá, sụt lún xảy ra ở 14 xã khu vực miền núi, trong đó có 4 xã có nguy cơ cao, gồm: Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cẩm Tân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra hàng chục trận mưa đá, giông sét, lốc xoáy làm hư hỏng hơn 8.000 ngôi nhà, nhiều cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.