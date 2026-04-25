Khỉ mốc quý hiếm đi lạc vào nhà dân

Ngày 25/4, Công an xã Khánh Trung (tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xử lý một cá thể khỉ mốc quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Cơ quan công an tiếp nhận cá thể khỉ mốc quý hiếm để cứu hộ theo quy định của pháp luật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 9h ngày 24/4, ông Đỗ Văn Hùng (trú thôn 21, xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình) phát hiện một cá thể khỉ xuất hiện trong khuôn viên gia đình. Nhận thấy đây là động vật rừng cần được bảo vệ, ông Hùng đã chủ động trình báo công an xã để phối hợp giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Trung đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Kiểm lâm địa bàn tổ chức kiểm tra, xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis), thuộc nhóm IIB - danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Cá thể khỉ đực có trọng lượng khoảng 8kg này sau đó được bàn giao cho cơ quan chuyên môn cứu hộ và xử lý theo quy định của pháp luật.