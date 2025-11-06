Khẩn trương hoàn thành cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Giải pháp hiệu quả bảo đảm tăng trưởng năm 2025 đạt 8%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 234 đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác tháng 11 và tháng 12.

Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động đôn đốc các địa phương gửi hồ sơ bảo đảm chất lượng, đúng hạn.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các bộ, cơ quan liên quan kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 132 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành,...

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị tài liệu, phục vụ phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật,...

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và năm 2026 đạt 10% trở lên,...

Cũng theo Nghị quyết 86, Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả 3 động lực tăng trưởng truyền thống; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện thể chế thị trường tài sản mã hóa, thị trường dữ liệu; phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng,...

Chính Phủ yêu cầu có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và năm 2026 đạt 10% trở lên (Ảnh: Dân trí).

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11 của Quốc hội, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong năm 2025.

Chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026

Về công tác an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành 2 công trình dự án các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Cổng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, ghi nhận đầu tháng 7 (Ảnh: Thái Bá).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai hiệu quả Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7, của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; trong đó, tổ chức lễ khởi công xây dựng đồng loạt 88 trường học chưa khởi công trong tháng 11 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các giải pháp phát triển, kích cầu du lịch vào dịp cao điểm cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 22 đến 25 triệu khách du lịch quốc tế năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành trong năm 2025 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Bộ Xây dựng, các cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội năm 2025 và chuẩn bị các dự án cho giai đoạn 2026-2030,...

Các bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách khác và đồng bào các vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động.

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, các cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi tình hình, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về diễn biến, tác động của thiên tai, bão, mưa, lũ, nguy cơ sạt lở đất… để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chính Phủ cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng chương trình phòng, chống lũ lụt, sạt lở vùng trung du và miền núi phía Bắc; chương trình tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều ở các tỉnh phía Bắc phục vụ chống lũ, bão; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp cấp bách khắc phục ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.

Các bộ, cơ quan tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ địa phương, nhất là tại cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đối với các nhiệm vụ, thủ tục hành chính (TTHC) được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Các địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho xã, phường, tăng cường điều động cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ cho cấp xã, nhất là cho các nhiệm vụ, TTHC mới được phân cấp, phân định thẩm quyền và có phát sinh số lượng hồ sơ lớn như: Đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính, đầu tư...