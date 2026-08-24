Khẩn cấp điều động tàu cứu 9 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 24/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết trưa cùng ngày, tàu SAR 631 đã đưa 9 ngư dân Đà Nẵng cùng tàu cá trở về an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Khoảng 14h40 ngày 21/8, tàu cá ĐNa 90968 TS gồm 9 thuyền viên do ông Từ Văn Quý (trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang hành nghề trên vùng biển phía Nam Đặc khu Hoàng Sa, cách Đảo Tri Tôn khoảng 90 hải lý bị hỏng máy, mất khả năng điều động và trôi dạt dưới điều kiện thời tiết xấu do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4.

Tàu SAR 631 tiếp cận tàu cá bị nạn và triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam).

Trước tình hình biển động mạnh, sóng cao 3-4m, tàu cá ĐNa 90968 TS phải thả neo để hạn chế trôi dạt. Thuyền trưởng cùng các thuyền viên nỗ lực sửa chữa, khắc phục sự cố máy tàu nhưng không thành công.

Nhận thấy tàu có nguy cơ mất an toàn, thuyền trưởng thông báo cho chủ tàu liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp an toàn, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu sinh và duy trì liên lạc với lực lượng cứu nạn. Trong khi đó, tình hình thời tiết chuyển biến ngày càng khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ gây chìm tàu, các thuyền viên mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết xấu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của 9 thuyền viên trên tàu gặp nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn cấp điều động tàu SAR 631 lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều giờ hành trình vượt sóng gió với tốc độ tối đa, đến 8h48 ngày 22/8, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu ĐNa 90968 TS triển khai cứu nạn. Thời tiết hiện trường có gió cấp 7 giật cấp 8, sóng cao trên 3m nên công tác cứu nạn được triển khai hết sức khó khăn.

Sau hơn 64 giờ tổ chức cứu nạn liên tục trong điều kiện thời tiết biển phức tạp, sóng to, gió lớn, đến 11h ngày 24/8, tàu SAR 631 đã đưa 9 ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90968 TS về Đà Nẵng an toàn và bàn giao các ngư dân cho cơ quan chức năng theo quy định.