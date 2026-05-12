26 giờ cứu ngư dân nghi bị tai biến gần đặc khu Hoàng Sa

Ngày 12/5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một ngư dân gặp nạn trên biển do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bàn giao để đưa đi cấp cứu.

Trước đó, sáng 11/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá tỉnh Quảng Ngãi, báo tin ngư dân P.M. (55 tuổi) gặp sự cố sức khỏe, đầu bị choáng, liệt nửa người, nghi do tai biến.

Bệnh nhân được đưa vào đất liền để điều trị chuyên sâu (Ảnh: Anh Thụy).

Thời điểm này, tàu cá đang hoạt động cách phía Đông Nam mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 343 hải lý, thuộc vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã hướng dẫn thuyền viên các biện pháp sơ cứu để duy trì sự sống cho người bị nạn. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng, cần được can thiệp chuyên khoa khẩn cấp.

Lúc 14h45 ngày 11/5, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 631 cùng 2 nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng đã được điều động xuất phát từ Đà Nẵng tiếp cận tàu cá có người gặp nạn.

Đến 3h24 ngày 12/5, lực lượng tiếp cận được tàu cá, các bác sĩ đã thăm khám, cấp cứu ban đầu rồi chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 631. Trong suốt hành trình vào bờ, đội ngũ y tế liên tục theo dõi, chăm sóc để ổn định sức khỏe nạn nhân.

Hơn 16h ngày 12/5, sau gần 26 giờ cứu nạn khẩn cấp trên biển, bệnh nhân được đưa về cầu cảng tại Đà Nẵng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lúc tiếp nhận bệnh nhân vẫn mơ màng, tiếp xúc chậm, không nói được. Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.