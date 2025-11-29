Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Đồng thời các đại biểu cũng rút ra những bài học, kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Minh Châu).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, thực hiện lời dạy Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước của Quốc hội, 5 năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 ngày 5/2/2024 quy định chi tiết hình thức, tiêu chí và quy trình khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và lần đầu tiên thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Thuần Phong và Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trên cơ sở đó, công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, đi vào thực chất; các phong trào thi đua thiết thực nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo và khí thế thi đua hăng hái, sôi nổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, nhất là trên các mặt công tác trọng tâm: hoàn thiện thể chế; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát hiệu quả những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Những tấm gương điển hình được biểu dương trong nhiệm kỳ qua và tại Đại hội hôm nay chính là những bông hoa tươi thắm, nổi bật trong công việc rất thầm lặng của Quốc hội, đã tiếp tục hun đúc, nối dài truyền thống thi đua yêu nước của Quốc hội.

Qua đó càng khẳng định thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, là sức mạnh tinh thần để cán bộ, đảng viên các cơ quan của Quốc hội trên từng vị trí việc làm đều nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Thuần Phong, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đại hội cũng đã trình danh sách các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sắp tới.