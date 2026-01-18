Khắc ghi lời Bác, sống đẹp - sống nghĩa tình

Tại tỉnh Đồng Tháp, việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay những bản đăng ký đầu năm, mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân, vì dân, thông qua nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu.

Trong dòng chảy bền bỉ ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, hội viên, phụ nữ, từng gia đình.

Nổi bật trong số đó là chị Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Thạnh, người cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn khắc ghi lời Bác để sống đẹp, sống nghĩa tình và cống hiến không mệt mỏi cho phong trào phụ nữ và công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Âm thầm cống hiến từ trái tim người cán bộ hội

Gắn bó với công tác Hội hơn 25 năm, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước trước đây) luôn được hội viên và người dân địa phương nhắc đến bằng sự tin yêu, trân trọng.

Ở chị hội tụ đầy đủ những phẩm chất của người cán bộ Hội trong thời kỳ mới: bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và giàu lòng nhân ái.

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, dù ở cương vị nào, chị Trang cũng luôn giữ cho mình phong cách sống giản dị, liêm khiết, gần gũi với hội viên.

Chị đặc biệt chú trọng rèn luyện tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

Với chị, học tập và làm theo Bác không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất, gắn với lợi ích của phụ nữ và cộng đồng.

Trên cương vị lãnh đạo Hội LHPN xã, chị Trang phát huy tốt vai trò người đứng đầu, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chính sự gương mẫu, trách nhiệm ấy đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình học tập và làm theo Bác của chị Nguyễn Thị Thùy Trang là việc xây dựng và triển khai nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của phụ nữ nông thôn.

Tiêu biểu là mô hình “Đổi rác thải nhựa nhận quà”, được chị khởi xướng từ đầu năm 2024, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang.

Mô hình mang ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện: Giáo dục tinh thần tiết kiệm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời tạo lợi ích cụ thể cho hội viên phụ nữ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chị Trang, mô hình nhanh chóng được triển khai đồng bộ tại 8/8 chi hội, 33/33 tổ hội phụ nữ trong xã, thu hút hơn 200 lượt hội viên, phụ nữ tham gia định kỳ hằng quý.

Sau thời gian thực hiện, mô hình đã thu gom hơn 4 tấn rác thải nhựa, đổi trên 1.000 phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt gia đình.

Qua đó, mỗi hộ hội viên tiết kiệm được từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mô hình còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời tạo mối liên kết hài hòa giữa người thu mua phế liệu, tiểu thương và hội viên phụ nữ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực, bền vững

Không chỉ dừng lại ở một mô hình, từ sự trăn trở với đời sống của phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, chị Trang đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã xây dựng và duy trì nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực, bền vững.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang thăm hỏi, tặng quà chị Nguyễn Thị Kim Hoa.

Tiêu biểu như: Tổ phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất, thông qua việc tiết kiệm nhỏ hằng ngày để hỗ trợ 24 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Tổ tiết kiệm chế biến nước màu khóm, tận dụng nông sản vụn, tạo ra sản phẩm sạch, tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo; Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, giúp 24 hội viên có điều kiện chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau.

Bên cạnh đó, Tổ phụ nữ đan sản phẩm bàng, góp phần gìn giữ nghề truyền thống, tạo việc làm ổn định cho hơn 30 phụ nữ trung niên; Tổ phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ cây, con giống cho 12 hội viên phát triển sinh kế; Tổ trồng rau sạch, thu hút 58 hội viên tham gia, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình.

Những mô hình ấy không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét, mà còn thể hiện sinh động việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thấm đẫm tinh thần tiết kiệm, sẻ chia, đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”.

Với phương châm “Sống có trách nhiệm, cống hiến vì lợi ích chung”, chị Thùy Trang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Biết trong ấp, trong xã có phụ nữ, trẻ em gặp hoạn nạn, chị đều chủ động đến thăm hỏi, động viên, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, ngụ Ấp 3, xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, chồng mất sớm, bản thân thường xuyên đau ốm. Nhiều năm qua, cô Trang luôn đến thăm, tặng quà, động viên mẹ con tôi. Những lúc khó khăn nhất, sự quan tâm ấy là nguồn động viên rất lớn”.

Bằng sự nhạy bén của người cán bộ Hội, chị Trang tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động

Một điểm nổi bật trong công tác Hội của chị Nguyễn Thị Thùy Trang là cách làm tuyên truyền mềm mại, sáng tạo và giàu cảm xúc.

Thay vì những hình thức khô cứng, chị thường lồng ghép việc học tập và làm theo Bác thông qua kể chuyện, đọc thơ, hò, lý dân gian trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội.

Chị Trang chia sẻ: “Những câu chuyện giản dị về Bác, qua lời thơ, câu hò mộc mạc, rất dễ đi vào lòng người. Quan trọng là giúp chị em hiểu và làm theo Bác từ những việc gần gũi nhất trong đời sống hằng ngày”.

Chính cách làm ấy đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều hội viên không chỉ hào hứng tham gia sinh hoạt Hội mà còn chủ động sưu tầm thêm các câu chuyện về Bác để chia sẻ với nhau, kể cho con cháu nghe, cùng nhau rèn luyện, sống tốt hơn mỗi ngày.

Nhiều hội viên, phụ nữ cho rằng: Trước tấm gương của chị Trang, chị em luôn tự nhủ phải cố gắng học tập, lao động và cống hiến vì cộng đồng.

Nhận xét về chị Nguyễn Thị Thùy Trang, chị Đinh Thanh Diễm, Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Thạnh, cho biết: “Chị Trang là cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, tạo được niềm tin trong hội viên.

Những đóng góp của chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ địa phương ngày càng phát triển. Chị xứng đáng là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác”.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, chị Trang nhiều năm liền được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (từ năm 2017 - 2024), trong đó năm 2024 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, chị là cá nhân duy nhất đại diện cho tỉnh Tiền Giang cũ và là 1 trong 4 tập thể, cá nhân của tỉnh Đồng Tháp được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên dương tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2025” khu vực phía Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Những việc làm lặng thầm nhưng bền bỉ của chị Nguyễn Thị Thùy Trang chính là minh chứng sinh động cho lời dạy ấy, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Hội trong lòng Nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của việc học tập và làm theo Bác trong đời sống hôm nay.