Cảnh sát giao thông giúp đỡ thanh niên đi lạc 700km

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra, kiểm soát số 3 đã phối hợp với Công an xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) giúp đỡ một thanh niên đi lạc.

Tối 4/3, Công an xã Vệ Giang phát hiện một thanh niên có biểu hiện không bình thường đang lang thang trên đường. Công an đã đưa người này về trụ sở để xác minh các thông tin liên quan.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ tiền và đón xe đưa Huy về tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Qua đó, công an xác định nam thanh niên này là Lương Lộc Quốc Huy (20 tuổi), đang sống cùng bà nội tại xã Xuân Phú (tỉnh Đồng Nai). Huy không được bình thường về sức khỏe tâm thần nên đã đi lạc. Thời gian qua, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm Huy nhưng không có kết quả.

Công an xã Vệ Giang phối hợp với Tổ tuần tra, kiểm soát số 3 liên lạc với Công an xã Xuân Phú (tỉnh Đồng Nai) để thống nhất địa điểm đón Huy. Sau đó, cảnh sát giao thông đã hỗ trợ tiền và đón xe khách tuyến Bắc - Nam đưa Huy về nhà.