Huế thi tuyển thiết kế kiến trúc cầu qua "ốc đảo" giữa sông Hương

UBND thành phố Huế đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương và đường dẫn 2 đầu cầu.

Để thu hút các ý tưởng sáng tạo, UBND thành phố Huế đưa ra cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất trị giá 500 triệu đồng, giải Nhì 100 triệu đồng và giải Ba 10 triệu đồng.

Cồn Hến nằm giữa sông Hương, nơi dự kiến xây cầu hơn 2.200 tỷ đồng (Ảnh: Vi Thảo).

Theo quy hoạch, công trình cầu qua Cồn Hến nằm giữa sông Hương có tổng chiều dài toàn tuyến 2,76km. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ) và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân).

Tổng mức đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, riêng phạm vi nghiên cứu thi tuyển phương án kiến trúc hơn 1.400 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư, chia thành 2 giai đoạn. Thời gian thực hiện dự án khoảng 4 năm kể từ ngày khởi công.

Theo UBND thành phố Huế, việc tổ chức thi tuyển nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, hiện đại nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan 2 bờ sông Hương. Phương án thiết kế phải có nét đặc sắc, tạo dấu ấn riêng và không trùng lặp với các ý tưởng thiết kế cầu hiện có trong nước cũng như trên thế giới.

Đặc biệt, phương án cần chú trọng giải pháp chiếu sáng nghệ thuật độc đáo để công trình trở thành điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan nổi bật của Huế về đêm, góp phần thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, các giải pháp về công nghệ thi công và vật liệu xây dựng phải đảm bảo tính bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường xâm thực tại địa phương.

Các đơn vị tham gia thi tuyển phải trình bày đầy đủ thuyết minh, bản vẽ phối cảnh ban ngày và đêm, mô hình hoặc video clip minh họa phương án, kèm theo khái toán tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả kinh tế.

Dự kiến cuối tháng 4, Hội đồng thi tuyển sẽ chấm điểm, xếp loại và lựa chọn 3 phương án xuất sắc nhất; đến tháng 5, hoàn thiện phương án, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả sẽ được công bố và trao giải vào ngày 30-31/5.