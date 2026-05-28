Hỗ trợ sinh kế cho người nông dân “nhường” đất nông nghiệp cho dự án

Tại cuộc họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 28/5, báo chí đặt vấn đề: Thời gian qua để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, rất nhiều khu vực phải nhường lại đất nông nghiệp cho dự án. Trong chương trình hành động tại Đại hội khóa IX, Hội Nông dân Việt Nam sẽ có những giải pháp nào để hỗ trợ sinh kế cho người nông dân?

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nói đây là vấn đề trăn trở của lãnh đạo cơ quan này.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao đổi với báo chí (Ảnh: Anh Thơ).

Qua làm việc, trao đổi với các địa phương, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam luôn có các chỉ đạo đối với Hội Nông dân cấp tỉnh và xã phải quan tâm, đổi mới phương thức hoạt động của hội để phù hợp với thực tiễn. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân có thể chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp; đồng thời lắng nghe, tư vấn hỗ trợ nông dân.

Bên cạnh đó phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân. Quan tâm hỗ trợ cho nông dân được vay vốn, có kiến thức, nắm bắt được khoa học công nghệ, từ đó giúp nông dân có thể dễ dàng chuyển ngành nghề mới.

Cũng theo bà Thơm, thời gian tới Hội Nông dân các cấp cần đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ cho nông dân tham gia vào các chi, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam dẫn ví dụ ở tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã thành lập nhiều chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Khi vào chi, tổ hội, người nông dân không chỉ sản xuất nông nghiệp mà còn làm dịch vụ nông nghiệp và một số ngành nghề khác để có thêm thu nhập.

Tổ chức hội cũng phải đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết hợp tác theo chuỗi, quy mô lớn cũng như hỗ trợ vốn, kiến thức.

Đặc biệt, bà Thơm nhấn mạnh phải giúp nông dân quảng bá thương hiệu, tiêu thụ nông sản.

Để làm được các nhiệm vụ trên, theo bà Thơm, cán bộ Hội Nông dân tại địa phương phải tăng cường giám sát để lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhằm kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước…

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (người mặc áo trắng ở giữa), livestream bán gần 4.830 đơn hàng với hơn 31 tấn vải được tiêu thụ trong một ngày (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh).

Thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Ban Công tác nông dân (Hội Nông dân Việt Nam), cho biết mô hình hoạt động cốt lõi của các chi, tổ hội nghề nghiệp là hoạt động theo phương châm “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và "5 cùng" (cùng góp vốn, cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu trách nhiệm, cùng chia sẻ).

Thúc đẩy kinh tế tập thể là cầu nối quan trọng, làm tiền đề phát triển thành các tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới, giúp hội viên chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông hộ nhỏ lẻ sang kinh tế hàng hóa.

Trong đó, Hội Nông dân Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển chi, tổ hội nghề nghiệp như: hỗ trợ thành lập mới chi, tổ hội nghề nghiệp; tuyên truyền vận động, đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng sản xuất cho chi, tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ đầu vào làm cơ sở để các tổ, hội phát triển mạnh lên, từ đó trở thành các hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, theo bà Hà, còn có các nguồn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ nông dân, phát triển sản xuất kinh doanh cũng như chế biến theo quy định an toàn thực phẩm liên kết thị trường và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá, kỹ năng tiếp cận và phát triển thị trường...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 7-8/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Dự Đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước. Trong đó, đại biểu đương nhiên (là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII) có 66 đại biểu; đại biểu chỉ định là 534.