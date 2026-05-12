Hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới

Chiều 12/5, Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Tại Đại hội, các đại biểu thống nhất thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới gồm 405 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch 72-100 người, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 12 người.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 62 người đứng đầu tổ chức thành viên và 34 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

293 người là cá nhân tiêu biểu, gồm: trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 người (trình Đại hội hiệp thương 92 người, thiếu 4 người, sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ); 18 người là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo; 53 nhân sự đại diện các dân tộc thiểu số và 53 người đại diện chức sắc các tôn giáo.

Cùng với đó, đại diện các thành phần kinh tế là 55 người (trình Đại hội hiệp thương 54, thiếu 1 người sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); 18 người Việt Nam định cư ở nước ngoài (thiếu 1, sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

Cũng theo cơ cấu, cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 16 người.

Cơ cấu kết hợp cho thấy số lượng ủy viên là người ngoài Đảng có 201(50,62% - cao hơn khoá X); 93 người là nữ (23,4%); 105 người dân tộc thiểu số là 105 và tôn giáo có 78 người.

Trong số các ủy viên MTTQ Việt Nam khóa mới có 316 người trình độ đại học trở lên (81,6%).

Về độ tuổi, có 41 người dưới 40 tuổi. Từ 41 đến 60 tuổi có 179 người và 177 người trên 61 tuổi.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 người, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp).

Trong số này có 309 trường hợp tái cử và 88 người là giới thiệu mới.

Cũng trong chiều nay, Đại hội tiến hành Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày mai, Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ tiến hành phiên bế mạc.