600 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Sáng 28/5, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội diễn ra ngày 7-8/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội rất quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Ảnh: Anh Thơ).

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

“Đại hội sẽ thông qua nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới”, bà Thơm thông tin.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Ban Công tác nông dân - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết dự Đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.

Trong đó, đại biểu đương nhiên (là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII) có 66 đại biểu; đại biểu chỉ định là 534.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Ban Công tác nông dân - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Anh Thơ).

Đại biểu dự Đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đại hội đã được dự thảo, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII trình tại Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo bà Hà, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 mục tiêu và 11 chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 4 nhiệm vụ đột phá.