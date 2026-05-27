Hỗ trợ 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, bà Hoàng Thị Yên, Trưởng Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, nạn nhân thuộc trường hợp xe không tham gia bảo hiểm. Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo, quỹ đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 45 triệu đồng theo đúng quy định.

Khoản hỗ trợ được trao tận tay gia đình nạn nhân không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn sau mất mát do tai nạn giao thông gây ra, mà còn thể hiện vai trò hỗ trợ cộng đồng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới theo quy định hiện hành.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ cho nạn nhân (Ảnh: Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới).

Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và bảo đảm an toàn xã hội.

Quỹ được hình thành từ đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV).

Quỹ có nhiều hoạt động, trong đó bao gồm hỗ trợ nhân đạo: Cấp tiền hỗ trợ cho các nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, hoặc nằm ngoài phạm vi chi trả bảo hiểm. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng cho trường hợp thương tật từ 31% đến 81%; hỗ trợ 45 triệu đồng cho trường hợp tử vong hoặc thương tật trên 81%.