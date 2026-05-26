Bộ Xây dựng thúc tiến độ dự án qua sông Đuống, rà soát năng lực nhà thầu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (Hà Nội), trong bối cảnh thời gian hoàn thành chỉ còn khoảng 7 tháng nhưng nhiều hạng mục vẫn chậm tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026 song khối lượng công việc còn rất lớn.

Đánh giá quá trình triển khai thời gian qua, Bộ Xây dựng cho rằng tiến độ thi công của các nhà thầu còn chậm do nhiều nguyên nhân như công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, việc huy động nhân lực, thiết bị thi công chưa đáp ứng yêu cầu và công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý dự án chưa quyết liệt.

Để bảo đảm hoàn thành dự án đúng kế hoạch, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt rà soát toàn bộ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, báo cáo Bộ để phối hợp đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm trong tháng 5, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Phối cảnh cầu sông Đuống sau khi hoàn thành (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại năng lực của các nhà thầu chính, nhà thầu phụ để đánh giá khả năng đáp ứng tiến độ. Trường hợp không bảo đảm yêu cầu, chủ đầu tư cần căn cứ quy định và hợp đồng để xử lý, như điều chuyển khối lượng cho thành viên liên danh khác hoặc thay thế nhà thầu nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.

Ban Quản lý dự án Đường sắt được giao lập lại tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, trong đó xác định rõ nhu cầu nhân lực, thiết bị và giải pháp tổ chức thi công để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đối với hạng mục cầu đường bộ Đuống, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị thi công cọc sàn giảm tải mố M2, đường tạm qua đê để không ảnh hưởng tiến độ thi công đường sau mố M2 và đường gom.

Đồng thời, các đơn vị phải đẩy nhanh thi công đường gom phía mố M1 phục vụ phân luồng giao thông và thi công gác dầm, tránh phát sinh điểm nghẽn tại công trường.

Chủ đầu tư cũng cần sớm làm việc với cơ quan quản lý đê điều và giao thông đường bộ để triển khai thi công các trụ T1, T2 cùng hệ thống tường chắn hành lang chân đê.

Với hạng mục cầu đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, thủ tục đê điều và cấp phép thi công để triển khai ngay mố M1, M2 của cầu chui số 2.

Trường hợp phát sinh khó khăn, Ban Quản lý dự án cần báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét tháo gỡ.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động; đồng thời bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bám sát hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt được yêu cầu thường xuyên kiểm tra công trường, chủ động làm việc với địa phương để tháo gỡ các tồn tại liên quan đến giải phóng mặt bằng, tổ chức giao thông và giấy phép thi công; thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng về Bộ Xây dựng để theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án.