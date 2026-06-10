Hàng trăm bè cá "án ngữ", gây ô nhiễm trên sông ở TP Đồng Nai

Hàng trăm lồng bè nuôi cá tự phát trên sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) đang gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, cản trở dòng chảy và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Tình trạng này đặt ra thách thức lớn cho chính quyền địa phương trong nỗ lực phát triển đô thị xanh, hiện đại.

Trên đoạn sông Cái dài hơn 1km, từ cầu Hiệp Hòa đến bến đò An Hảo (phường Trấn Biên), hiện có gần 300 lồng bè nuôi cá của người dân. Làng bè này đã tồn tại nhiều năm, gây tác động tiêu cực đến môi trường nước sông Cái nói riêng và sông Đồng Nai nói chung.

Không chỉ là nơi nuôi cá, các lồng bè còn là nơi sinh sống của hàng trăm hộ gia đình. Mật độ cá cao, cùng với lượng thức ăn dư thừa và chất thải sinh hoạt trực tiếp xả ra sông, đã làm ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan đô thị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, từ năm 2023 đến 2025, kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước tại khu vực làng bè thường xuyên bị ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh.

Sự tồn tại của quá nhiều bè cá đã cản trở dòng chảy, khiến rác thải, lục bình và bùn đất tích tụ, làm cho sông Cái ngày càng cạn kiệt.

Theo báo cáo của UBND phường Trấn Biên, khu vực sông Cái hiện có 195 hộ với 517 nhân khẩu sinh sống trực tiếp trên 468 bè, với khoảng 1.400 lồng bè nuôi cá.

Làng bè này nằm cạnh cầu Thống Nhất, nối đường Võ Thị Sáu sang cù lao Hiệp Hòa, một khu vực được thành phố Đồng Nai định hướng quy hoạch thành đô thị xanh, hiện đại với các trung tâm thương mại và dự án khu dân cư cao cấp.

Tuy nhiên, sự tồn tại của làng bè tự phát với các bè nuôi cá không đúng chuẩn, không được cải tạo, đã làm mất đi cảnh quan sinh thái, không thể phát triển du lịch.

Ngoài ra, việc sử dụng phế phẩm nội tạng động vật làm thức ăn cho cá và việc xả trực tiếp nước thải, rác thải sinh hoạt ra sông mà không qua xử lý vẫn còn phổ biến, làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm.

Anh Lê Văn Thuyết (phường Trấn Biên) bày tỏ mong muốn chính quyền sớm có kế hoạch di dời các lồng bè ra khỏi trung tâm đô thị để tạo cảnh quan và phát triển các dự án hạ tầng, cảnh quan ven sông Cái và cù lao Hiệp Hòa.

Theo chủ trương của thành phố Biên Hòa cũ, tất cả các hộ nuôi cá trên sông Cái phải giải tỏa, di dời lên bờ sinh sống và chuyển đổi nghề khi địa phương triển khai các dự án ven sông, bao gồm cầu Thống Nhất và đường ven sông Cái, nhằm giải phóng thông thoáng lòng sông.

Trong thời gian tới, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục kiểm tra, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giải tỏa lồng bè. Trường hợp các hộ nuôi cá không chấp hành, địa phương sẽ kiên quyết di dời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp trong tuần này để bàn về kế hoạch di dời các lồng bè trên sông Cái.

Hiện tại, thành phố Đồng Nai đang triển khai dự án đường ven sông Cái với tổng chiều dài khoảng 4,6km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị cấp II. Dự án này hứa hẹn sẽ tạo cảnh quan không gian ven sông xanh, sáng và đẹp, thúc đẩy phát triển du lịch và mang lại hình ảnh mới cho trung tâm thành phố Đồng Nai.

Vị trí làng bè trên sông Cái ở phường Trấn Biên (Đồ họa: Hoàng Bình).