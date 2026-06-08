Xây dựng cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai để trình Quốc hội

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai. Nội dung này dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Một góc thành phố Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, xử lý kiến nghị về bố trí nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối bân bay Long Thành, kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Đồng Nai.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ phải có văn bản trả lời địa phương trước 10/6.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, xử lý kiến nghị về rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực bô xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả trong từng giai đoạn.

Yêu cầu được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng - an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia. Các bộ cần có văn bản trả lời địa phương trước 10/6.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước 15/6.

Kết quả triển khai các nhiệm vụ cũng cần đồng thời gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Từ 30/4, Đồng Nai chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương và trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương của cả nước. Trước đó, cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Đồng Nai sáp nhập với Bình Phước từ tháng 7/2025. Sau sáp nhập, Đồng Nai có hơn 4,4 triệu dân, đông thứ ba cả nước sau Hà Nội và TPHCM. Địa phương có diện tích khoảng 12.730km2, đứng thứ 9 cả nước.

Năm 2025, GRDP của địa phương tăng 9,63%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Đồng Nai quy mô kinh tế đạt gần 678.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người hơn 150 triệu đồng.