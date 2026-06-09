Khởi tố 2 chủ cửa hàng thời trang bán đồ giả ở Đồng Nai

Ngày 9/6, Công an thành phố Đồng Nai khởi tố Vũ Văn Hà Hiếu (28 tuổi) và Trần Minh Lộc (34 tuổi) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 226 Bộ luật hình​​​​​​​ sự.

Bị can Trần Minh Lộc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Theo điều tra, ngày 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường thành phố Đồng Nai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại tại kho hàng của ông Vũ Văn Hà Hiếu (phường Trấn Biên) và kho hàng của ông Trần Minh Lộc (phường Long Bình).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hoá các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.430 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết gần 650 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá.

Bị can Vũ Văn Hà Hiếu (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Bình).

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận mua số hàng giả mạo nhãn hiệu này từ các hội nhóm trên mạng, không có hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm và biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên đã kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.