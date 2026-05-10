Hơn 3.000 nghệ sĩ dự Liên hoan Múa rối Hải Phòng 2026

Tối 9/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Hải Phòng khai mạc Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên mang đậm bản sắc dân tộc, đồng thời thể hiện hình ảnh thành phố Cảng năng động, sáng tạo và hội nhập.

Liên hoan năm nay quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và quần chúng nhân dân tham gia diễu hành, biểu diễn nghệ thuật. Không gian khu vực trung tâm thành phố trở nên sôi động với nhiều tiết mục đặc sắc, đa dạng sắc màu văn hóa truyền thống và hiện đại.

Tham gia liên hoan có nhiều đoàn nghệ thuật và câu lạc bộ nổi tiếng như Đoàn Lân sư rồng - Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long Hà Nội, Đoàn rối Phương Nam thuộc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, Nhà hát Chèo Xứ Đông cùng nhiều câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trong và ngoài thành phố.

Bên cạnh các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, liên hoan còn có sự tham gia của nhiều khối diễu hành như Khối Di sản Áo dài - Việt phục, Khối thiếu nhi, Khối thanh niên, Khối doanh nhân và Khối quốc tế. Các đoàn diễu hành tạo nên không khí lễ hội rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Liên hoan diễn ra từ ngày 8 đến 12/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Trung tâm Điện ảnh và Triển lãm thành phố cùng Nhà hát Sông Cấm. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khán giả được thưởng thức chuỗi chương trình biểu diễn phong phú với nhiều loại hình múa rối truyền thống và đương đại.

Các sân khấu ngoài trời được dàn dựng công phu, kết hợp giữa ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật trình diễn dân gian. Nhiều trò diễn cổ, tiết mục thử nghiệm sáng tạo mới cùng các màn diễu hành nghệ thuật hoành tráng mang đến không gian văn hóa giàu cảm xúc cho công chúng.

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là các tiết mục rối nước. Những chương trình biểu diễn mang đậm hơi thở làng quê Bắc Bộ, tái hiện đời sống văn hóa dân gian thông qua nghệ thuật múa rối truyền thống đặc sắc.

Theo ban tổ chức, việc duy trì và mở rộng liên hoan là bước đi quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa rối Việt Nam. Đây cũng là tiền đề để từng bước xây dựng hồ sơ khoa học, hướng tới trình UNESCO công nhận rối nước là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị nghệ thuật đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại, từ dân gian đến đương đại.

Thông qua sự kiện, Hải Phòng tiếp tục quảng bá hình ảnh một đô thị trẻ trung, giàu truyền thống văn hóa và thân thiện với bạn bè trong nước, quốc tế.

Ảnh: Đàm Thanh