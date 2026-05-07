Hải Phòng tổng duyệt Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

Tối 6/5, TP Hải Phòng tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”.

Buổi tổng duyệt có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Đỗ Thành Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia biểu diễn, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Hình ảnh buổi tổng duyệt tối 6/5 (Ảnh: Đ.X.).

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Chương trình tôn vinh chiều sâu văn hóa, lịch sử của thành phố Cảng, đồng thời khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hội nhập và phát triển.

Không gian sân khấu ngoài trời được thiết kế quy mô lớn với hệ thống màn hình LED, kỹ xảo ánh sáng và công nghệ mapping. Các hạng mục kỹ thuật được vận hành đồng bộ để kiểm tra hiệu ứng trình diễn trước đêm khai mạc.

Thành phố cũng rà soát các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và công tác y tế nhằm phục vụ người dân, du khách tham dự lễ hội.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 sẽ khai mạc tối 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cuối chương trình sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa.

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, thành phố tổ chức khởi công 12 công trình, dự án và khánh thành 3 công trình.

Ngoài ra, Hải Phòng sẽ tổ chức 24 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn. Các xã, phường và đặc khu cũng triển khai 40 hoạt động hưởng ứng, tạo không khí lễ hội sôi động trong toàn thành phố.