Hải Phòng khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 quy mô lớn

Tối 8/5, thành phố Hải Phòng khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 tại quảng trường Trung tâm chính trị - hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026).

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Chương trình nghệ thuật tại sự kiện (Ảnh: Đ.X.).

Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên diễn ra trong không gian và tầm vóc mới của Hải Phòng sau hợp nhất. Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện quá trình phát triển của thành phố từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng vươn tới tương lai.

Hải Phòng khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho biết Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Hải Phòng và Hải Dương là bản anh hùng ca về ý chí kiên cường và khát vọng tự do.

Theo ông Trung, từ dấu mốc giải phóng thị xã Hải Dương ngày 30/10/1954 đến cuộc đấu tranh “300 ngày” của quân, dân thành phố Cảng đã tạo nên mốc son lịch sử ngày 13/5/1955 - ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng.

Tiếp nối truyền thống ấy, Hải Phòng hôm nay không ngừng đổi mới, vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của cả nước. Thành phố đang khẳng định vai trò động lực phát triển và cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Bắc.

Lãnh đạo thành phố cho biết, Hải Phòng đã duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng bứt phá mạnh mẽ.

Theo định hướng phát triển, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; đồng thời giữ vai trò trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Thành phố cũng hướng tới tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; từng bước xây dựng thương hiệu “Thành phố lễ hội - Thành phố âm nhạc”, đưa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế.

Cùng với chương trình nghệ thuật đêm khai mạc, lễ hội năm nay còn có hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trên toàn thành phố. Hải Phòng đồng thời khởi công và khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế.

Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.000 diễn viên

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ. Chương trình kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình gồm 3 phần: “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”. Các tiết mục được thiết kế như dòng chảy nghệ thuật liền mạch, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và khát vọng tương lai của thành phố Cảng.

Không gian sân khấu lớn tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Nhiều tiết mục tái hiện hình ảnh Hải Phòng trong chiến tranh, lao động sản xuất và quá trình hội nhập, phát triển hiện nay.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp kéo dài, tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc lễ hội.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi. Thành phố cũng công bố Khu du lịch Vũ Yên là điểm du lịch cấp tỉnh.

Pháo hoa rực sáng tại chương trình (Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa).

Bên cạnh đó, Hải Phòng trao danh hiệu cơ sở Du lịch Xanh cho 9 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và lữ hành, gồm Khách sạn Pullman Hải Phòng, Khách sạn Nam Cường Hải Dương, Khách sạn Flamingo Cát Bà, Dream Dragon Resort, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Khách sạn Nikko Hải Phòng, Vietravel chi nhánh Hải Phòng, Tập đoàn quốc tế Hòa Bình Travel và Ngoc Anh Group.

Qua 12 lần tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ từng bước trở thành biểu tượng văn hóa tinh thần của thành phố Cảng, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng trên bản đồ văn hóa - du lịch cả nước.