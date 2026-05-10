Tối 8/5, lễ khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2026 diễn ra với màn bắn pháo hoa quy mô lớn tại khu vực trung tâm chính trị - hành chính thành phố.

Trong đó, khoảnh khắc những dải pháo khói màu kết hợp ánh sáng tạo hiệu ứng giống “cầu vồng phát sáng” trên bầu trời nhanh chóng gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít du khách và người dân bày tỏ sự bất ngờ trước khung cảnh được nhận xét đẹp siêu thực, giống những đại cảnh trong phim điện ảnh.

Pháo hoa cầu vồng trên bầu trời Hải Phòng gây sốt vì đẹp siêu thực (Nguồn video: Vũ Cường).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiếp ảnh gia Trần Văn Trung (Andy Trung) cho biết, năm nào anh cũng dành thời gian chụp các bộ ảnh pháo hoa trong mùa lễ hội. Riêng năm nay, anh dành 1-2 ngày trước sự kiện để nghiên cứu địa điểm tác nghiệp phù hợp.

Nhiếp ảnh gia chọn vị trí đứng gần sông tạo ra bố cục phản chiếu, tăng hiệu ứng thị giác (Ảnh: Andy Trung).

“Tôi phải khảo sát trước các khu vực có thể chụp tốt, đảm bảo được nhiều yếu tố cùng lúc như bố cục, hướng gió và khả năng phản chiếu ánh sáng”, nhiếp ảnh gia nói.

Cuối cùng, nhiếp ảnh gia lựa chọn được vị trí tác nghiệp phù hợp nằm tại phía Bắc sông Cấm, khu vực chân cầu Hoàng Văn Thụ.

Từ góc này, anh có thể đưa cả khu Trung tâm Chính trị - Hành chính vào khung hình. Trong khi pháo hoa xuất hiện phía trên tạo thành bố cục đối xứng. Mặt sông phía trước cũng giúp phản chiếu ánh sáng, tăng hiệu ứng thị giác cho bức ảnh.

Màn pháo hoa hoành tráng trên bầu trời Hải Phòng (Ảnh: Andy Trung).

Để ghi được khoảnh khắc ấn tượng, ngoài chọn vị trí đẹp, nhiếp ảnh gia cần tính toán kỹ hướng gió. Theo anh, nếu đứng ngược gió, toàn bộ khu vực sẽ bị khói che phủ rất khó chụp.

Có nhiều năm kinh nghiệm chụp ảnh pháo hoa, năm nay anh Trung vẫn ấn tượng với màn biểu diễn. Anh nhận định, dạng pháo khói màu kết hợp với âm thanh ánh sáng phía dưới, tạo cảm giác lạ mắt và sự choáng ngợp cho người xem.

Đúng 21h30, màn pháo hoa bắt đầu và kéo dài khoảng 12 phút. Hàng nghìn người dân tập trung hai bên bờ sông để theo dõi.

Chị Nhã Phương cho biết, năm nay là lần đầu được tận mắt chứng kiến màn bắn pháo hoa hoành tráng của lễ hội. Vị khách có mặt từ 18h30. Khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung rất đông người, nhưng mọi thứ đều đảm bảo, không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

Màn biểu diễn thu hút đông đảo người dân và du khách tới chiêm ngưỡng (Ảnh: Andy Trung).

Được biết năm nay, khoảng 2.500 quả pháo hoa tầm cao được sử dụng trong đêm khai mạc. Đây cũng là lần đầu Hải Phòng đưa hơn 300 quả pháo khói màu vào trình diễn tại một sự kiện lớn.

Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức từ năm 2012, gắn với hình ảnh hoa phượng - biểu tượng đặc trưng của thành phố cảng.

Qua nhiều năm, sự kiện không ngừng mở rộng quy mô, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch quan trọng của Hải Phòng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.