Hai du khách đuối nước ở Lào Cai

Khoảng 11h ngày 3/6, tại khu vực suối nước ở thôn Cát Cát, xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ việc 2 du khách bị đuối nước.

Sau khi nắm được thông tin, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn 2 nạn nhân.

Thi thể của chị H. được tìm thấy (Ảnh: Truyền hình Sa Pa).

Đến khoảng 13h30 ngày 3/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Đ.T.T.H. (SN 1995, ở Hà Nội). Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Theo cảnh sát, do điều kiện mực nước suối sâu, dòng chảy mạnh, hiện trường có nhiều đá, cây cối rậm rạp, hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm du khách đuối nước còn lại (Ảnh: Truyền hình Sa Pa).

Đến khoảng 20h ngày 3/6, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Đối với thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân hoàn tất các thủ tục hậu sự theo quy định, cũng như động viên, chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình nạn nhân.