Hai người đuối nước tử vong ở hồ Yên Sở

Đêm 12/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 14h30 cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc có 2 người (giới tính nam) bị đuối nước, tử vong tại hồ Yên Sở.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Nguyen Binh).

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân, làm rõ sự việc.

"Lúc 20h35, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân đầu tiên, tới khoảng 22h cùng ngày, các đơn vị chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng. Cả 2 người đều là nam giới. Nguyên nhân vụ việc và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo phường Hoàng Mai thông tin.

Theo một số nhân chứng, 2 nạn nhân gồm một người 15 tuổi và một người 18 tuổi, tuy nhiên danh tính và thông tin về nạn nhân chưa được nhà chức trách công bố.