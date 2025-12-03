Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 2/12, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội - đã có cuộc Hội đàm với ông Anouphap Tounalom - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, thay mặt Đảng bộ và chính quyền thủ đô Hà Nội nhận Huân chương Phát triển hạng 2 do Lào trao tặng (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại hội đàm, ông Anouphap Tounalom bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội đúng vào thời điểm Lào tổ chức hoạt động chính trị trọng đại kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm một lần nữa thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết giữa hai thủ đô.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn luôn trân trọng hợp tác truyền thống, khẳng định đây là hợp tác địa phương then chốt trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai thành phố trên tất cả các kênh, các lĩnh vực; đồng thời làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới, triển khai toàn diện và thực chất định hướng tăng cường gắn kết chiến lược trong quan hệ hai nước như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, thông qua các dự án kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối hai nền kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai thủ đô.

Lãnh đạo của hai thủ đô đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trên cơ sở triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025. Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội đã cùng nhau tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, dự án và chương trình hợp tác hiệu quả; đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao lãnh đạo thành phố thường niên.

Hai thủ đô cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược với 2 thỏa thuận cấp thành phố và 8 thỏa thuận cấp sở, ban, ngành được ký kết trong các lĩnh vực như: xây dựng Đảng, kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân…; các hoạt động hợp tác giáo dục, hỗ trợ học bổng, đào tạo cán bộ, đào tạo nghề, nông nghiệp, y tế;...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh các chương trình đào tạo cán bộ, hợp tác giáo dục - đào tạo; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của Thủ đô Viêng Chăn; đặc biệt, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Thủ đô Hà Nội mở rộng đầu tư tại Lào; triển khai tích cực các nội dung đã được hai bên nhất trí tại Tuyên bố chung Việt Nam - Lào và Kế hoạch triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai Bộ Chính trị, Bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền hai Thủ đô giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận của các cơ quan, thúc đẩy triển khai các dự án hỗ trợ phát triển, tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Lễ trao Huân chương Phát triển hạng 2 cho thành phố Hà Nội

Chiều cùng ngày đã diễn ra Lễ trao Huân chương Phát triển hạng 2 dành cho thành phố Hà Nội vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn.

Dự án hỗ trợ phát triển của Hà Nội về xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, đã khánh thành vào tháng 4/2024, là công trình tiêu biểu cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai thủ đô và cho sự phát triển xã hội của Thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu tại Lễ trao Huân chương, ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định đây là vinh dự, là nguồn động viên to lớn, đồng thời là trách nhiệm để tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy truyền thống hợp tác mẫu mực giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn.

Thời gian tới, Thủ đô Hà Nội mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào, Thủ đô Viêng Chăn cũng như các địa phương của Lào tiếp tục đoàn kết, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau.

Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, y tế, chuyển đổi số, giao lưu nhân dân nhằm góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai Thủ đô, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.