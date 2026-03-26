Hà Nội tặng bằng khen cho 7 người hùng trong vụ cháy ở Lĩnh Nam

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký quyết định tặng bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, trong vụ cháy tại số nhà 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

7 cá nhân được tặng bằng khen gồm: Ông Nguyễn Lê Tú (quê Hưng Yên), sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Nguyễn Văn Cường (quê Nghệ An); ông Nguyễn Tiến Long (tổ 15 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai); ông Nguyễn Văn Đáp (quê Ninh Bình); ông Nguyễn Văn Nghĩa (quê Ninh Bình); Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội.

Căn nhà bị cháy cao 6 tầng, 1 tum (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Quyết định nêu rõ mức thưởng cho cá nhân bằng 4,5 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố chuyển vào tài khoản của Công an Hà Nội và UBND phường Hoàng Mai để thực hiện.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng cho anh Nguyễn Văn Dung, quê Ninh Bình, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy trên.

Anh Nguyễn Văn Dung (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 17h52 ngày 24/3, đám cháy bùng phát tại ngôi nhà dân cao 6 tầng, một tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12 và khu vực số 9 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà, thời điểm cháy có 7 người mắc kẹt trên tầng thượng căn nhà.

Đến khoảng 18h, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cùng người dân giải cứu được 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà và đưa ra ngoài an toàn. Các nạn nhân thoát sang một ngôi nhà liền kề.