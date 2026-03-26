Cháy lớn tại nhà 4 tầng ở Nha Trang

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Khánh Hòa cho biết đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, cùng 4 phương tiện đến dập tắt vụ cháy nhà xảy ra tại phường Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, gần 10h20 cùng ngày, khói và lửa bốc lên dữ dội từ tầng 3 của căn nhà 4 tầng trên đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang. Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Lực lượng chức năng được điều đến hiện trường để dập tắt đám cháy tại đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Bà Lê Thị Hoa, nhân chứng, cho biết khi hỏa hoạn bùng phát khoảng 5 phút, 2 người lớn tuổi trong nhà đã được hàng xóm dìu ra ngoài để lánh nạn nên không gây thiệt hại về người.

Cũng theo bà Hoa, do khu vực xảy ra cháy gần trung tâm, nên chỉ hơn 5 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận và khống chế ngọn lửa.

Khói đen ám đặc tại tầng 3 căn nhà bị cháy (Ảnh: Trung Thi).

Đến gần 10h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản tại tầng 3 bị thiêu rụi, khu vực ban công ám đặc khói đen.

Sau khi khống chế hỏa hoạn, lực lượng chức năng tiến vào hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân vụ việc.