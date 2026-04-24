Hà Nội: Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chiều 24/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), hàng vạn người dân sinh sống tại Hà Nội với lỉnh kỉnh đồ đạc tranh thủ về quê, đi du lịch sớm. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 3 ngày nên lượng người đổ về quê và đi du lịch rất đông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ 16h đường Vành đai 3 trên cao cùng các tuyến đường như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi,... đã ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, vào thời điểm này, đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc gần 5km từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng đến khu vực Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Ô tô xếp 5-6 hàng di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến khiến hàng loạt xe máy phải "luồn lách" để tìm cách thoát khỏi điểm ùn tắc. Tại Hà Nội vào giờ cao điểm hoặc xảy ra ùn tắc thường xảy ra tình trạng ô tô lưu thông hết làn đường dành cho xe máy và điều này cũng là một trong những nguyên nhân "tắc càng thêm tắc".

16h20, khu vực Ngã Tư Sở chật kín phương tiện.

Ô tô, xe máy xếp hàng dài nhích từng mét trên đường Láng.

Thời gian qua, hàng loạt lô cốt mọc lên trên đường Nguyễn Trãi khiến giao thông trên tuyến đường này thường xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trong ảnh là thời điểm 16h ngày 24/4, đường Nguyễn Trãi ùn tắc kéo dài theo hướng Ngã Tư Sở đi Hà Đông.

Đường Nguyễn Trãi đoạn gần Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài khiến hàng loạt phương tiện chật vật di chuyển.

Nhiều người tỏ ra chán nản do tắc đường.

Từ 17h, lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt tại các tuyến đường, phố hướng về các tỉnh thành phía Tây và phía Nam của Hà Nội.

Hàng loạt xe máy luồn lách đi lên vỉa hè đường Nghiêm Xuân Yêm để thoát cảnh ùn tắc.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều gia đình lựa chọn đi xe máy về quê, đi chơi.

Ghi nhận của phóng viên trong chiều 24/4, lượng khách đổ về Bến xe Giáp Bát chưa tăng cao.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát nhận định, lượng khách có thể tăng vào cuối giờ chiều.

Theo ông Tùng, trong các ngày cao điểm dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ 30/4-1/5, bến xe tiếp đón khoảng 12.000-15.000 lượt khách/ngày, chủ yếu ở các tuyến Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa,