Hà Nội: Một số gối cầu Vành đai 3 trên cao bị xô lệch, biến dạng

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa có văn bản báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị phê duyệt phương án khắc phục khẩn cấp hiện tượng xô lệch, dịch chuyển nghiêm trọng tại nhiều gối cầu thuộc tuyến cao tốc Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Theo đơn vị này, kết quả kiểm tra cho thấy tại trụ P32 có 3 gối tuột khỏi đá kê, 8 gối cầu tại các trụ P32, P44, P49 và P53 bị biến dạng hoặc trượt khỏi vị trí.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết dù chưa gây nguy hiểm trực tiếp lúc này, tình trạng xô lệch, xoay trượt (30-50% diện tích tiếp xúc) kéo dài có thể gây hỏng khe co giãn, lan can cầu và đe dọa kết cấu. Nguyên nhân kỹ thuật được xác định do dầm cầu co giãn và biến dạng tự nhiên dưới tác động của tải trọng, nhiệt độ nên gối bị đẩy trượt khỏi vị trí.

Một số gối cầu Vành đai 3 bị xô lệch (Ảnh: CTV).

Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội đã chèn gỗ tạm thời tại các gối cầu để giảm lực xung kích, bảo vệ đầu dầm. Đến nay, các gối bị xê dịch chèn tạm bằng thớt gỗ chưa xuất hiện diễn biến bất thường, giao thông trên cầu chưa bị ảnh hưởng.

Theo Ban duy tu, cơ quan chức năng đang tổ chức kiểm tra toàn bộ gối cầu còn lại để xử lý các vị trí bị dịch chuyển.

Để đảm bảo an toàn khai thác của công trình, đơn vị này kiến nghị Sở Xây dựng cho phép lập phương án sửa chữa các gối cầu đã bị trượt, xô lệch lớn bằng phương pháp kích nâng và dịch chuyển gối vào vị trí theo thiết kế, bổ sung khung chặn gối cầu.

Về lâu dài, để khắc phục triệt để tình trạng xô lệch gối cầu trên các trụ còn lại, cần lập dự án sửa chữa gối cầu ở Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long để bổ sung các giải pháp chống trượt gối.

Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Thăng Long, được Sở Xây dựng Hà Nội tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3/2022.

Đoạn tuyến trên có tổng chiều dài hơn 5,3km, trong đó cầu cạn hơn 4,8km được thiết kế bốn làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75m, hai làn dừng khẩn cấp, hai dải an toàn bên trong, dải phân cách giữa... bảo đảm cho xe chạy với vận tốc 100km/h. Toàn bộ dự án sử dụng 2.286 gối cầu.