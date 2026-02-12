Hà Nội miễn phí vé tàu điện và 128 tuyến buýt dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cho biết từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết), Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện với 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và metro Nhổn - Cầu Giấy cho nhân dân và du khách.

Đối với hành khách mua vé lượt xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé.

Hành khách được miễn phí vé khi đi tàu metro ở Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: Khải Tuấn).

Đối với hành khách mua vé lượt đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các app Hà Nội Metro hiện hành.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng và vé miễn phí, hành khách xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Hai tuyến đường sắt đô thị sẽ hoạt động xuyên Tết. Đêm Giao thừa (29 Tết), 2 tuyến metro sẽ hoạt động từ 5h30 tới 2h hôm sau. Mùng 1 Tết, tàu chạy từ 10h đến 18h, mùng 2 tàu chạy từ 8h tới 19h, mùng 3 tàu chạy từ 6h đến 20h. Ngày mùng 4, 5, 6 Tết, tàu chạy từ 5h30 đến 22h.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết việc miễn phí vé là món quà đầu Xuân ý nghĩa thành phố dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích nhân dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị.