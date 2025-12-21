Hình hài tuyến tàu điện đô thị LRT đầu tiên ở Việt Nam

Dự án tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ - LRT) đầu tiên tại Việt Nam, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC, vừa chính thức được khởi công tại Phú Quốc.

Dự án nằm trong 234 dự án được khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng trên toàn quốc sáng 19/12.

Toàn cảnh lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật loạt dự án trọng điểm do UBND tỉnh An Giang tổ chức sáng 19/12 (Ảnh: Hoàng Duật).

Giai đoạn mới về phát triển hạ tầng và không gian đô thị đặc khu

Tuyến tàu điện nhẹ này không chỉ nâng cao năng lực của Phú Quốc trong công tác tổ chức APEC 2027 mà còn mở ra một giai đoạn mới về phát triển hạ tầng và không gian đô thị đặc khu.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: “Các dự án được khởi công sáng 19/12 sẽ giúp Phú Quốc tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông hiện đại, phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc trước và sau khi tổ chức hội nghị APEC.

Trong đó, dự án tuyến tàu điện đô thị loại 1 được định hướng sẽ phát triển Phú Quốc trong điều kiện lượng khách du lịch đến Phú Quốc ngày càng tăng trưởng mạnh, đòi hỏi Phú Quốc cần có hệ thống giao thông hiện đại, thông minh như đường sắt đô thị.

Ngoài ra, việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị cũng phục vụ cho sinh hoạt, cho đời sống người dân Phú Quốc. Giá dự kiến khi dự án này khánh thành và đi vào hoạt động sẽ phục vụ cho người dân đi lại với giá chỉ bằng 1/2 du khách".

Theo chủ đầu tư, giai đoạn 1 của tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc được triển khai theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Tuyến LRT có chiều dài gần 18km, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm; bố trí 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC.

Phương tiện sử dụng là tàu điện 3 toa, tốc độ thiết kế 70-100km/h, công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến Trung tâm hội nghị APEC và các khu du lịch Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.

Theo quy hoạch, tuyến LRT sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và Cảng An Thới.

Ngoài sử dụng năng lượng không phát thải, tuyến tàu điện nhẹ này cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch nhờ khả năng kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trung tâm hội nghị APEC.

Mô phỏng tuyến tàu điện đô thị LRT (Ảnh: Chủ đầu tư).

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần định hình một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ, tiệm cận các chuẩn mực vận hành của những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới như Singapore hay Dubai.

Tàu điện nhẹ (Light Rail Transit - LRT) và Tàu điện ngầm (Mass Rapid Transit - MRT, thường gọi là Metro) khác nhau chủ yếu ở quy mô, sức chứa, chi phí và mức độ tích hợp: LRT nhẹ nhàng hơn, chi phí thấp hơn, chạy trên mặt đất/trên cao, sức chứa ít hơn (2-4 toa), phù hợp đô thị vừa; Metro nặng nề hơn, chi phí cao hơn, thường đi ngầm, sức chứa lớn hơn (nhiều toa), phục vụ tuyến trung tâm đông đúc.

Thêm 3 dự án khác được khởi công tại Phú Quốc

Theo ông Hồ Văn Mừng, ngoài tuyến tàu điện đô thị, tỉnh cũng khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn.

Trong đó, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh khởi công thêm dự án hồ chứa nước Dương Đông 2. Cùng với hồ nước Cửa Cạn trước đó, hồ chứa nước Dương Đông 2 được triển khai với mục đích đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp nước cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân Phú Quốc.

Dự án quy mô khoảng 7,5 triệu m3, khả năng cấp nước khoảng 49.500 m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư khoảng 2.950 tỷ đồng, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đặc khu.

Cùng với việc xây dựng hồ Dương Đông 2, tỉnh An Giang cũng đang quy hoạch, triển khai xây dựng thêm các hồ chứa khác như Hồ nước Cửa Cạn, Hồ nước Suối Lớn, Hồ nước Rạch Cá, và Hồ nước Rạch Tràm để đáp ứng nhu cầu phát triển của đặc khu Phú Quốc.

Ngoài ra, hai dự án khu tái định cư cũng được khởi công sáng cùng ngày với mục tiêu vừa phục vụ cho các dự APEC 2027, vừa phục vụ ổn định cho đời sống nhân dân, đồng bộ hạ tầng của khu dân cư, giúp Phú Quốc ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

Mô phỏng dự án các khu tái định cư ở Phú Quốc (Ảnh: Chủ đầu tư).

Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh, quy mô 103ha, tạo trên 2.000 nền tái định cư và quỹ đất chung cư khoảng 2.500 căn hộ, với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Dự án Khu tái định cư Cửa Cạn, quy mô khoảng 98ha, tạo trên 3.600 nền tái định cư, với tổng mức đầu tư khoảng 1.650 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu an cư, ổn định đời sống nhân dân, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, bảo đảm an sinh và phát triển đô thị bền vững.