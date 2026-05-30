Giao thông hỗn loạn sau một giờ rào thử ngã tư Nguyễn Chí Thanh - La Thành

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 30/5, các đơn vị chức năng TP Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ công tác thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

Theo đó, trong 3 ngày đầu triển khai, đơn vị thi công sẽ rào thử và vận hành thử để theo dõi tình hình giao thông thực tế, kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập. Đồng thời, nhà thầu phải bố trí lực lượng hướng dẫn phối hợp với Cảnh sát giao thông nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc tại khu vực thi công.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, việc rào và vận hành thử phương án điều chỉnh giao thông mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh bắt đầu từ 9h45 ngày 30/5.

Theo phương án điều chỉnh giao thông, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh muốn đi qua nút giao, khi đến gần ngã tư này phải rẽ vào đường La Thành khoảng 10-30m rồi quay trở lại đường Nguyễn Chí Thanh.

Đối với các phương tiện lưu thông trên đường La Thành khi đi qua nút giao này cũng đi tương tự (rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh rồi quay trở lại đường La Thành).

Với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đang được vận hành thử, hầu hết khu vực ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh sẽ bị rào chắn để phục vụ việc thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

9h40, các công nhân bắt đầu lắp đặt rào chắn.

Trong quá trình vận hành thử, giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành chuyển từ hình thức điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành.

Ghi nhận của phóng viên, chỉ sau khoảng 30 phút vận hành thử phương án điều chỉnh giao thông mới, đường Nguyễn Chí Thanh đã hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng dài ô tô, xe máy chật vật di chuyển qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Mặc dù việc vận hành thử diễn ra vào ngày cuối tuần, không phải giờ cao điểm nhưng vẫn khiến giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên, trước khi nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh bị rào chắn khoảng 10 phút, các phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nhiều người dân tỏ ra bỡ ngỡ trước phương án điều chỉnh giao thông mới, phải hỏi nhau cách thức di chuyển.

Để đảm bảo giao thông qua khu vực, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, dừng đỗ xe trái phép quanh khu vực dự án.

Đơn vị thi công tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để giảm thiểu ùn tắc.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc ùn tắc khi vận hành thử phương án điều chỉnh tổ chức giao thông mới là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh khi đến gần nút giao với đường La Thành bị thắt cổ chai.

Theo đó, đường Nguyễn Chí Thanh đang từ 5 làn xe, khi đến ngã tư La Thành chỉ còn 2 làn xe.

Đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những tuyến trung tâm của Hà Nội, vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện khi lưu thông qua nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành sẽ di chuyển theo hệ thống đường tạm, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn và các điểm quay đầu được bố trí tại vị trí mở dải phân cách trên đường La Thành và Nguyễn Chí Thanh.

Sau khoảng một giờ vận hành thử, đơn vị thi công đã gỡ rào chắn để giảm tải ùn tắc.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giao thông khu vực để kịp thời tinh chỉnh phương án phân luồng phù hợp, giảm thiểu ùn tắc trong quá trình thi công ga S3.