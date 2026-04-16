Giao thông hỗn loạn quanh trạm thu phí ở TPHCM

Sau khi Dân trí phản ánh hàng nghìn xe máy chạy cắt ngang ô tô để quay đầu nơi có biển cấm tại điểm giao giữa quốc lộ 13 và đường Vĩnh Phú 42, (phường Lái Thiêu), nhiều người dân cho rằng, nguyên nhân một phần xuất phát từ bất cập trong tổ chức giao thông quanh trạm thu phí Lái Thiêu.

Khu vực trạm thu phí Lái Thiêu là điểm giao giữa quốc lộ 13, đường Cách Mạng Tháng Tám và đường dẫn cầu Phú Long. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối TPHCM với tỉnh Bình Dương và Bình Phước trước đây, nên lượng phương tiện rất lớn.

Trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đây, các phương tiện đi từ cầu Phú Long ra đến quốc lộ 13 được phép rẽ phải đi ngã tư Bình Phước, hoặc rẽ trái về hướng Thủ Dầu Một.

Tuy nhiên, do liên tiếp xảy ra tai nạn, từ tháng 5/2023, cơ quan chức năng đã đóng giao lộ, chỉ cho phép các phương tiện rẽ phải.

Những xe muốn đi Thủ Dầu Một buộc rẽ phải đi thêm một đoạn rồi quay đầu ở giao lộ Vĩnh Phú 42. Nhưng theo thời gian, khu vực này tiếp tục bị cấm quay đầu và cấm rẽ trái 6-22h.

Việc thay đổi từ cho sang cấm, khiến nhiều người đi xe máy vẫn di chuyển theo thói quen mà không nhìn biển báo.

Trạm thu phí đầu đường Cách Mạng Tháng Tám có gắn biển cấm đi ngược chiều, nhưng người dân vượt qua được tấm biển này sẽ trở thành đi đúng chiều (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Hoàng Anh (55 tuổi), làm nghề chạy xe ôm tại khu vực trạm thu phí trên quốc lộ 13, cho biết ông đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây. Theo ông Hoàng Anh, đây là giao lộ có cách tổ chức giao thông “lạ lùng” nhất mà ông từng thấy.

“Có nhiều người từ quận 12 cũ chạy qua, họ thấy xe cộ đi lại hỗn loạn nên dừng hỏi đường. Sau khi tôi chỉ dẫn, họ sợ quá, quay đầu xe trở về, không dám đi tiếp”, ông Hoàng Anh chia sẻ.

Ngoài ra, việc phải di chuyển quãng đường vòng xa hơn để quay đầu, khiến không ít người đi xe máy chọn cách chạy ngược chiều, nhất là với những xe đi từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào đường Cách Mạng Tháng Tám và chợ Lái Thiêu.

Trong giờ cao điểm, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều, rồi tiếp tục chạy cắt mặt các phương tiện để qua đường.

Xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều thay vì đi đường vòng để rẽ trái từ cầu Phú Long vào đường Cách Mạng Tháng Tám (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đáng chú ý, gần đây xuất hiện một khoảng hở rộng 2m, cách trạm thu phí 50m để tạo điều kiện cho các xe máy băng qua đường.

Các tài xế đánh giá, vị trí này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đồng thời gây ra tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 13 vì nhiều phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường.

Một đoạn dải phân cách được mở ra cho các xe máy băng qua đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Phạm Văn Hưng (40 tuổi, ngụ gần trạm thu phí) cho biết, cứ một thời gian là cơ quan chức năng đến gắn biển báo hoặc điều chỉnh phần luồng giao thông ở đây. Sau đó, xe cộ xung đột hoặc xảy ra tai nạn, buộc cơ quan chức năng phải thay đổi phương án khác.

Theo ông Hưng, cách để giải quyết tình trạng giao thông lộn xộn ở đây hiệu quả nhất là di dời trạm thu phí đến vị trí khác.

“Vị trí này là một ngã tư, nhưng bị xéo nên rất khó để phần luồng cho phù hợp, vì kiểu gì cũng sẽ xung đột với nhau. Do đó, cách tốt nhất là di dời trạm thu phí, mở lại giao lộ và gắn thêm đèn tín hiệu, dải phân cách”, ông Hưng đề xuất.