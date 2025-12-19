Giải Diên Hồng lần thứ tư tôn vinh 64 tác phẩm xuất sắc

Tối 18/12, lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Giải Diên Hồng lần thứ tư năm 2026 tôn vinh 64 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Văn phòng Quốc hội tặng 15 cơ quan báo chí tiêu biểu và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND...

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2025 là năm ghi dấu nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2025 cũng là năm thiên tai, bão lũ, ngập lụt xảy ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; tuy nhiên đất nước ta vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; phát triển văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm,...

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2025 là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải cho các tác phẩm đạt giải A (Ảnh: Hồ Long).

Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn, lần đầu tiên tổ chức thành công diễn đàn xây dựng pháp luật và diễn đàn về hoạt động giám sát,...

Bên cạnh đó Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam", giải Diên Hồng năm nay đã nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm nhiều của công chúng.

Ban tổ chức giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Nhiều bài viết đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước; phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Hồ Long).

Bước sang năm 2026, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các nhà báo sẽ tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của cuộc sống; đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội,...

Đặc biệt, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo chí tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là "đột phá của đột phá", đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo.

Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: Mỗi quyết định của Quốc hội đều phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài.