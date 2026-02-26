Giải cứu hơn 170 cây hoa ban bị cùm sắt siết chặt suốt nhiều năm

Ngày 26/2, lãnh đạo UBND phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang phối hợp lực lượng chức năng tháo dỡ các cùm sắt trên cây hoa ban ở dọc đường Lương Đình Của, thuộc phường Hội Phú.

Theo lãnh đạo UBND phường Hội Phú, sau khi báo Dân trí có bài viết “Hàng chục cây hoa ban ở Gia Lai bị cùm sắt "trói" nhiều năm”, địa phương đã chỉ đạo cán bộ trực tiếp đến kiểm tra, đánh giá tình trạng cây xanh dọc đường Lương Đình Của.

Lực lượng chức năng đang tháo các cùm sắt "trói" cây hoa ban dọc đường Lương Đình Của (Ảnh: Phạm Hoàng).

Qua kiểm đếm, có hơn 170 cây hoa ban đang bị cùm sắt siết chặt ở phần thân. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, cây hoa ban dọc đường này đã phát triển ổn định, có thể đứng vững trước mưa gió nên địa phương đã phối hợp Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai tháo dỡ toàn bộ hệ thống cùm sắt.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong chiều 25 và sáng 26/2, hàng chục công nhân đô thị đang khẩn trương tháo gỡ các cùm sắt dọc tuyến đường Lương Đình Của.

Cây hoa ban mới được tháo cùm sắt (Ảnh: Phạm Hoàng).

Lãnh đạo UBND phường Hội Phú cho biết trước đó, tổ dân phố đã phản ánh tình trạng cây hoa ban bị cùm sắt siết chặt qua nhóm Zalo. Tuy nhiên, thông tin này có thể bị trôi qua nên cán bộ chưa kịp thời nắm bắt, xử lý.

"Phường đã chỉ đạo cán bộ theo dõi, đôn đốc việc tháo dỡ, đồng thời rà soát các tuyến đường khác để xử lý triệt để nhằm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị", lãnh đạo UBND phường Hội Phú cho hay.

Nhiều cây hoa ban chưa được tháo cùm sắt (Ảnh: Phạm Hoàng).

Như Dân trí đã thông tin, năm 2021, cơ quan chức năng đã trồng hơn 170 cây hoa ban dọc đường Lương Đình Của để tạo cảnh quan, bóng mát đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình cây phát triển, các cùm sắt dùng để cố định không được tháo dỡ kịp thời, khiến phần thân bị siết chặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng.

Tình trạng này kéo dài khiến nhiều cây phát triển kém, một số cây có dấu hiệu suy yếu, thậm chí chết dần.