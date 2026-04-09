Gấp rút thi công tuyến đường vành đai hơn 7.000 tỷ đồng ở Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện ở Hải Phòng có chiều dài khoảng 11km, với mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng đã được khởi công từ tháng 3/2025.

Dự án gồm các hạng mục chính: xây dựng đoạn từ nút giao Tân Vũ - cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo - đường Bùi Viện có chiều rộng nền 37m, mặt đường 8 làn xe và dải phân cách giữa rộng 5m; xây dựng đoạn từ ĐT353 - đoạn Hưng Đạo có chiều rộng nền 68m, mặt đường 8 làn xe hai bên, dải phân cách giữa 23m, hè đường hai bên (2x7,5m).

Đường dẫn qua cầu Hải Thành đoạn giáp sông Lạch Tray nhiều đoạn đã thi công xong mặt đường bê tông phía trên.

Các nhà thầu đang khẩn trương thi công hạng mục lan can cầu và hoàn thiện nhiều chi tiết kỹ thuật trên tuyến đường dẫn qua cầu Hải Thành, đoạn kết nối với đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn phường Hưng Đạo.

Đoạn cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng, dẫn lên cầu Hải Thành, đã hoàn thành thi công lớp bê tông mặt cầu. Hiện nay, các phương tiện có thể lưu thông bình thường ở khu vực phía dưới công trình.

Việc hoàn thiện hạng mục này góp phần giảm áp lực giao thông trong quá trình thi công, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các phần việc tiếp theo của dự án.

Liên danh nhà thầu được yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, hạng mục của dự án.

Công nhân thi công các hạng mục phía trên mặt cầu Hải Thành.

Tháp cầu Hải Thành đang được thi công, khi xong các sợi cáp dây văng cầu sẽ đi qua tháp trụ cầu này.

Đường hầm phía trong cầu Hải Thành, đoạn vượt sông Lạch Tray.

Đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để gấp rút thi công các hạng mục của dự án.

Khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ khu vực cảng biển Hải Phòng: cảng Hải Phòng, cảng Chùa Vẽ, cảng Đình Vũ, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện... theo quốc lộ 5, quốc lộ 10 và các tuyến đường tỉnh để vận chuyển hàng hóa, hành khách đi các tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo TP Hải Phòng từng yêu cầu các nhà thầu thi công, tập trung nhân lực và vật lực để xây dựng công trình, rút ngắn thời gian thi công so với hợp đồng đã ký kết, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2027.

Trong ảnh là phối cảnh cầu Hải Thành và vùng phụ cận.