Gần 67.000 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong tháng cao điểm

Ngày 11/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, sau một tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy (từ ngày 25/7 đến 25/8), cả nước xảy ra gần 1.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết 775 người, bị thương 933 người.

Theo C08, so với cùng kỳ và liền kề, trong 1 tháng thực hiện cao điểm, số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương đều được kéo giảm.

CSGT Hà Nội xử lý một trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2024, tai nạn giảm 437 vụ (giảm 23,8%), giảm 130 người chết (giảm 14,4%), giảm 319 người bị thương (giảm 25,5%); so với cùng thời gian trước liền kề, giảm 95 vụ (giảm 6,36%), giảm 94 người chết (giảm 10,83%), giảm 58 người bị thương (giảm 5,85%).

Cục CSGT cho biết, trong một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản gần 67.000 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, trên đường bộ, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 60.700 trường hợp, tước GPLX 198 trường hợp. Trong đó, có 123 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 21 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy; gần 9.900 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ...

CSGT kiểm tra, xử lý xe vận tải bị mờ biển số (Ảnh: Trần Thanh).

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 6.200 trường hợp vi phạm. Trong đó có 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 8 trường hợp dương tính với chất ma túy; gần 2.900 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Trong thời gian tới, C08 tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, xử lý vi phạm và giải quyết tai nạn giao thông.